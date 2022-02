"Accordo basato sul confronto, non siamo disposti a scelte a 'scatola chiusa'"

FRANCAVILLA FONTANA - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Carmine Sportillo, segretario del circolo del Partito Democratico di Francavilla Fontana, in risposta alla precedente nota a firma di Domenico Attanasi e Angelo Prete, rispettivamente presidente e segretario del movimento "Idea per Francavilla" in vista delle amministrative del 2023.

Rimango sorpreso dalla nota stampa inoltrata dal movimento “Idea”, fuori luogo sia per il contenuto che per i toni utilizzati.

Nata con la falsa intenzione di ribattere al precedente comunicato di “Francavilla Fontana in Azione” e trasformatasi in un immotivato ed ennesimo attacco al Partito Democratico. Mi preme quindi ricordare agli stimati avvocati Prete ed Attanasi che non può esservi nessun accordo elettorale che non sia accompagnato da un confronto paritario sulle tematiche amministrative cruciali per la nostra città.

Inoltre, mi pare opportuno invitarli ad indirizzare il messaggio “Denuzzo non è in discussione” a qualche loro attuale alleato che “trama nell’ombra”, non già al Partito Democratico. Il Partito Democratico ritiene di aver fatto ciò che era opportuno per agevolare un confronto con le forze politiche della coalizione “Città Futura”; a tutto ciò non vi è stato alcun riscontro positivo in termini concretezza, ad eccezione di qualche dichiarazione di facciata. Ritengo comunque che il percorso che possa portare ad un progetto unitario del centrosinistra francavillese sia ancora percorribile, seppur tortuoso ma il tempo è tiranno e noi non siamo interessati ad accordi “a scatola chiusa” fondati su meri calcoli elettorali.

Continueremo invece a perseguire l’obiettivo di un progetto per Francavilla serio e concreto, che possa traghettare la nostra Città verso il futuro che merita.

Carmine Sportillo, segretario del circolo Pd di Francavilla Fontana