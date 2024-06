Nuova compagine societaria del Brindisi Fc: gli auspici della politica

BRINDISI - A stretto giro di posta, dopo l'annuncio della nuova cordata che ha preso le redini del Brindisi Fc, arrivano le reazioni, anche dal mondo della politica. Il deputato brindisino di Forza Italia Mauro D'Attis incoraggia e sostiene la nuova dirigenza. E il primo cittadino del capoluogo adriatico, Giuseppe Marchionna, auspica un coinvolgimento dell'intera città.

Mauro D'Attis accoglie "con favore e grande fiducia il nuovo assetto societario" del Brindisi Fc. E aggiunge che "anche questo cambiamento è cruciale per il rilancio dello sport a Brindisi, simbolo di una rinascita non solo calcistica ma sportiva in generale. È fondamentale che lo stesso spirito di rinnovamento si estenda a tutte le discipline, inclusi il basket e gli altri sport. Sono convinto che, sotto la nuova gestione, il Brindisi Football Club interpreterà le migliori aspettative dei tifosi".

Il parlamentare azzurro annuncia che non farà mancare il proprio sostegno alla nuova dirigenza, al fine di mantere "un dialogo aperto e costruttivo con la città, rafforzando così un clima di forti motivazioni". Dopo il benvenuto alla nuova compagine societaria, l'esponente di Forza Italia lancia un appello alla tifoseria calcistica brindisina: credere in questo nuovo progetto.

Anche il sindaco Giuseppe Marchionna formula "i migliori auguri per questa iniziativa che si propone di rilanciare le sorti" della squadra, che dovrà affrontare una stagione non semplice ripartendo dalla Serie D. Il primo cittadino offre "sin da ora la massima disponibilità mia personale e dell'intera Amministrazione per sostenere, nei limiti del lecito e consentito, questa nuova avventura societaria che spero potrà coinvolgere ed entusiasmare l'intera città".