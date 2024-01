Nuove deleghe alla Provincia: consigliere Forza Italia entra nell'esecutivo, Fdl non ci sta

BRINDISI - All'indomani del conferimento delle nuove deleghe presso l'ente Provincia, è già polemica nel centrodestra brindisino. Al forzista Michele Tommaso Lariccia è stata riservata la delega alla Viabilità e all'Edilizia scolastica della "Zona Sud" del territorio. Il consigliere comunale di San Pietro Vernotico fa parte dell'opposizione al Consiglio provinciale, anche se di fatto ora entra a far parte dell'esecutivo guidato dai suoi avversari politici.

La nomina fa storcere il naso agli alleati del centrodestra in quota Fratelli d'Italia. Ad esprimere il malcontento, ci ha pensato in una nota il coordinatore provinciale del partito Luigi Caroli: “Fratelli d’Italia è all’opposizione della giunta provinciale di Brindisi, guidata dal presidente Toni Matarrelli - scrive il consigliere regionale - Per questo non condivide e prende le distanze dalla decisione del consigliere Michele Lariccia, che ha accettato di entrare a far parte dell’esecutivo con la delega alla Viabilità ed Edilizia scolastica, due delle materie dove – secondo noi di Fdl – il centrosinistra ha più fallito in questi anni. Per questo annunciamo fin d’ora che continueremo a non fare sconti".

“Resta il rammarico di una campagna elettorale fatta insieme, nella quale Fratelli d’Italia è stata anche 'generosa' nei confronti degli alleati, con i quali ci aspettavamo di condurre insieme un’opposizione seria e responsabile" conclude polemicamente Caroli.

La risposta del consigliere Lariccia non manca molto ad arrivare: "invito l' amico Luigi Caroli alla massima serenità - scrive in un breve comunicato - Non vi è alcun accordo politico tra il partito che rappresento e la maggioranza in provincia, si tratta di collaborazione istituzionale sul piano amministrativo in un ente che ha grosse difficoltà a garantire l' ordinaria amministrazione".

"Non c'è spazio per strumentalizzazioni politiche e mi sarei aspettato da Lega e Fdi un gesto di buonsenso e responsabilità - conclude altrettanto polemicamente Lariccia -. Oltretutto non mi sono mai permesso a sindacare le scelte fatte da Caroli e Fdi in alcune realtà come San Pietro Vernotico, quindi lo invito ad assumere un atteggiamento equilibrato".