Brindisi: ecco i due nuovi consiglieri comunali del Movimento 5 stelle

BRINDISI - Sabato mattina i deputati del Movimento Cinque Stelle, Leonardo Donno (Coordinatore Regionale del M5S Puglia) e Valentina Palmisano, hanno incontrato il consigliere comunale di Brindisi Paolo Antonio Le Grazie, unitamente a Pierpaolo Strippoli e Valeria Puca, che diventeranno i due nuovi consiglieri comunali di Brindisi del M5S, a seguito delle improvvise dimissioni di Tiziana Motolese e Gianluca Serra.

Pierpaolo Strippoli è un noto farmacista, molto apprezzato dai cittadini brindisini; Valeria Puca, figura anche lei validissima, è stata portavoce e coordinatrice del vecchio Meetup di attivisti: entrambi hanno ottenuto un ottimo riscontro nelle ultime amministrative ed hanno contribuito, insieme a tutti i candidati ed attivisti, all'elezione in consiglio di tre eletti M5S.

“Siamo dispiaciuti per la scelta di Gianluca Serra e Tiziana Motolese - dichiarano - La rispettiamo ovviamente, ma non la condividiamo e nè comprendiamo le motivazioni. Con il neo coordinamento regionale e a breve con la struttura organizzativa (completata con la nomina dei referenti provinciali e la costituzione dei gruppi territoriali) intraprenderemo un percorso inclusivo e condiviso, rispetto a tutti gli iscritti e a chi si riconosce nei valori e nei principi del Movimento 5 Stelle".

"Quello del Movimento era, è e sarà un progetto condiviso, che si rafforzerà nel corso del tempo a partire già dai prossimi giorni: dispiace che non ci sarà l’ apporto di Gianluca Serra e Tiziana Motolese, che ovviamente ringraziamo per il grande lavoro svolto in questi anni a servizio della comunità. Da apprezzare, allo stesso modo, la scelta di dimettersi e la volontà di lasciare spazio a chi è motivato e voglioso di continuare questo percorso nel M5S al fianco della comunità brindisina. Una chiara volontà di proseguire nella direzione già intrapresa. Siamo sempre dalla stessa parte ed ancora più determinati a portare avanti il programma del M5S con il quale siamo entrati in Consiglio Comunale ed i temi che interessano i cittadini, operando sempre nell’esclusivo interesse della città di Brindisi. Lavoreremo affinché tutte le migliori energie della città e della società civile partecipino insieme a noi a questo ambizioso progetto di rilancio del M5S sui territori, inaugurato dal Presidente Conte". Concludono Donno, Palmisano, Le Grazie, Puca e Strippoli.

"Il gruppo consiliare è pronto, compatto e determinato; già nei prossimi giorni, in attesa della proclamazione in Consiglio Comunale di Puca e Strippoli, organizzeremo un incontro con la cittadinanza e con gli iscritti, inclusivo e aperto a tutti. Sarà un momento di confronto, per condividere un percorso ed un programma aperto, con il quale il M5S intende confrontarsi con tutti, presentarsi ed essere protagonista delle prossime amministrative del 2023 a Brindisi" concludono Valentina Palmisano e Leonardo Donno.