Asilo nido, restyling strade e altro ancora: nuove opere pubbliche a Brindisi

BRINDISI – La manutenzione straordinaria del Nuovo teatro Verdi, il restyling delle strade rurali, un nuovo asilo nido e opere di urbanizzazione nella zona di parco Bove. Questi alcuni degli interventi che sono stati inseriti nel piano triennale di opere pubbliche 2021-23 del Comune di Brindisi, in virtù della modifica approvata ieri (mercoledì 24 novembre) all’unanimità dal consiglio comunale di Brindisi, che prevede nuovi investimenti, per un importo complessivo pari a 9 milioni di euro, fra stanziamenti comunali, fondi regionali e nazionali.

Entro il prossimo triennio, dunque, saranno effettuati, tra i più importanti, i seguenti interventi: la realizzazione di un asilo nido nell’ex Caserma Ederle di via Castello su cui sono già in corso lavori di riqualificazione dell’area verde; lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico del Teatro Verdi; la messa in sicurezza del cavalcavia di via Martiri delle Ardeatine (ponte di Bozzano); la manutenzione delle strade cittadine e dei marciapiedi che, anche grazie ai fondi del programma della Regione Puglia “Stradaxstrada”, verranno in larga parte messi in sicurezza.

E poi ancora è stato previsto, in accordo con Asi, un piano di messa in sicurezza delle strade della zona industriale e infine il potenziamento delle opere di urbanizzazione nell’area di Parco Bove al quartiere Paradiso già oggetto di importanti interventi di riqualificazione.

Il Partito Democratico di Brindisi elogia „il grande lavoro della vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Tiziana Brigante, che è stato riconosciuto dall’intero consiglio comunale che all’unanimità si è espresso a sostegno di questa impostazione e quindi delle opere elencate. È un segnale politico importante di condivisione per le scelte dell’assessorato che vanno incontro alle esigenze della cittadinanza. Ben fatto! Passo dopo passo“.