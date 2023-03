San Donaci: Giancarlo Miccoli il candidato sindaco indicato da "Nuovi orizzonti"

SAN DONACI – Il movimento civico “Nuovi Orizzonti” indica Giancarlo Miccoli come candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Lo fa attraverso una nota che pubblichiamo di seguito.

Nella nostra San Donaci un gruppo di comuni cittadini, provenienti dalla società civile, ha avvertito la necessità di impegnarsi per proporre un progetto politico che metta al centro il presente ed il futuro della città. La nostra città vive una fase di profonda sofferenza che riguarda tutti i comuni del Sud e quelli del medio Salento in particolare. Siamo nella fascia salentina più dimenticata e con minori prospettive di crescita che affronta lo spopolamento per la fuga dei propri giovani, il crollo del mercato immobiliare e degli affitti, la desertificazione del territorio olivicolo con crollo della produzione olearia, le difficoltà delle attività produttive per carenza di investimenti.

Conseguentemente, di fatto, stiamo vivendo una seconda emigrazione. Il numero delle famiglie diminuisce ed i nostri anziani affrontano con difficoltà il problema dell’assistenza e della cura, causa la significativa riduzione dei servizi sanitari primari. Le infrastrutture pubbliche decadono per mancanza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la dovuta manutenzione. Pesa l’assenza di politiche giovanili sostenibili per la formazione e l’avviamento al lavoro. In questa realtà siamo convinti che sia necessario l’impegno di tutti coloro che manifestano la propria disponibilità a concorrere alla gestione e soluzione dei tanti problemi che vive il paese, indipendentemente dalla propria appartenenza o simpatia politica.

Siamo convinti che oggi la nostra città abbia bisogno dell’impegno dei molti e non possa permettersi divisioni di natura ideologica. Pertanto si costituisce un gruppo politico di impegno civico non aderente ai partiti in quanto, pur riconoscendone il ruolo di fondamentale ed indiscutibile strumento democratico, riteniamo che l’appartenenza ai partiti sia divisiva. Partecipiamo ognuno con la propria storia. Ci presentiamo ai nostri concittadini come gruppo politico civico ma amalgamato perché formato da persone che provengono dalla stessa area politico-culturale e che include l’esperienza cattolicopopolare e quella progressista, passando per quella riformista e liberal-democratica.

Un minuscolo esperimento, un laboratorio politico per formare quel campo largo che partiti e movimenti non riescono ad attuare. Non è questo il momento di dividersi, questo è il momento di unirsi. Liberiamoci dai condizionamenti, abbandoniamo il nostro qualunquismo, ritroviamo il senso di appartenenza ad una comunità, riassaporiamo il gusto della solidarietà e proviamo a costruire un futuro diverso per la nostra città. Mettiamoci competenza, esperienza, nuove idee ed entusiasmo. Per le elezioni amministrative 2023 indichiamo per la guida della nostra città, come candidato alla carica di sindaco, Giancarlo Miccoli. Proviamo a dare a San Donaci Nuovi orizzonti, si può fare.