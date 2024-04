"Il nuovo codice della strada è un passo indietro: 'punirà' la mobilità sostenibile"

FRANCAVILLA FONTANA - "Quella del codice della strada è una riforma restrittiva e punitiva: se da un lato c'è l'aggravamento di pene nei confronti di condotte già, giustamente, sanzionate, dall'altro si registra un restringimento nei margini di manovra di quelle Amministrazioni comunali che vogliano tutelare l'utenza debole e rendere le città più vivibili". L'assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Francavilla Fontana, Sergio Tatarano, si prepara per la partenza alla volta di Bologna, dove nel fine settimana si terrà la Fiera del cicloturismo. Negli anni Tatarano e l'Amministrazione retta dal sindaco Antonello Denuzzo si sono distinti per aver incentrato parte dell'azione politica proprio sulla mobilità sostenibile. Sono arrivati anche riconoscimenti, come il Premio Sviluppo Sostenibile 2023, ritirato dallo stesso assessore Tatarano a Rimini nel novembre scorso. E sono arrivate anche polemiche, come quelle che hanno fatto da corollario alla scelta di pedonalizzare la centrale via Roma.

Proprio l'assessore Tatarano, interpellato da BrindisiReport, spiega il suo punto di vista sulla riforma del codice della strada voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "L'impostazione della riforma, che ha raccolto le critiche unanimi delle associazioni che hanno a cuore la mobilità sostenibile, è 'punitiva' nei confronti dell'utenza debole. A fare da contraltare all'inasprimento delle pene per condotte già sanzionate - uno spot che secondo me servirà a poco - ci pensa l'impostazione politica nei confronti dell'utenza debole. Pensiamo al caso dei monopattini: giusto regolamentare, ma prevedere contemporaneamente l'obbligo dell'assicurazione, del casco e della targa per questi mezzi porterà inevitabilmente a un crollo del loro utilizzo". Cioè, aggiunge l'assessore Tatarano, questi utenti non sono tutelati dalla riforma voluta dal ministro, ma sono di fatto penalizzati.

E poi, sull'onda del contrasto nei confronti di quelle Amministrazioni che puntano a ridurre la velocità nei centri urbani per tutelare le utenze deboli, il ministro fa una scelta puramente ideologica, per Tatarano. E su questo l'assessore francavillese è in buona compagnia. Un esempio su tutti? La nota di Legambiente, che parla di una riforma "debole coi forti e forte coi deboli. Da una parte, meno regole, meno limitazioni, meno controlli, meno sanzioni e più libertà di circolare e andare veloci nelle città per auto, moto, camion merci, ecc.; dall'altra parte, regole più restrittive, meno spazio in strada e quindi, meno sicurezza per i veicoli più leggeri e gli utenti più vulnerabili, cioè pedoni, ciclisti, micromobilità, bambini, anziani, disabili". La riforma - il ddl è stato approvato alla Camera, dovrà passare da Palazzo Madama - per Tatarano è anche un passo indietro, anche rispetto a una riforma del Governo Conte II, risalente al 2021, che "veniva incontro" alla mobilità dolce e all'uso delle biciclette in città.

Tornando alla riforma voluta dal ministro leghista, "pensare che le biciclette possano circolare solo dove esiste una sede autonoma e dedicata, è pura follia". E per quanto riguarda i margini di manovra delle Amministrazioni comunali? C'è un "accentramento" che fa perdere potere decisionale alla politica locale. Spiega sempre Tatarano: "E' tutto reso più difficile, per quanto riguarda alcune scelte come le Ztl, le aree pedonali. Si dovrà passare dalle Prefettura. Qui a Francavilla nel Pums (Piano urbano mobilità sostenibile, ndr) abbiamo spiegato che la nostra città è amica delle città 30. Insomma, questa riforma invita la gente a tenere comportamenti spregiudicati in città, salvo poi inasprire le pene per alcune casistiche. E' una riforma che, se approvata, è restrittiva nei confronti di Amministrazioni che tentano di tutelare l'utenza debole. Ed è punitiva sotto molti aspetti. Vanificherà gli sforzi di tante amministrazioni locali, anche di centro-destra".

