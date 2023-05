Maggioranza solida per Pino Marchionna: ecco il nuovo consiglio comunale

BRINDISI - Dieci i reduci della consiliatura 2018-2023. Dodici i volti nuovi. Undici i ritorni. Il neo eletto sindaco Pino Marchionna potrà governare con una solida maggioranza di 21 consiglieri comunali (sindaco incluso): otto in più rispetto ai 12 dell’opposizione. Le donne in aula saranno sono sei.

Si tratta di numeri che potrebbero rivelarsi provvisori, nel caso in cui qualcuno dei consiglieri eletti dovesse entrare in giunta, lasciando quindi spazio al primo dei non eletti della propria lista. Di certo il gruppo consiliare più numeroso è quelli di Forza Italia, forte di sei consiglieri. A seguire Fratelli d’Italia, con cinque rappresentanti.

Oltre a Roberto Fusco, anche gli altri due candidati sindaco eliminati al primo turno, Pasquale Luperti e Riccardo Rossi, avranno il loro scranno. L’80enne Raffaele De Maria (Casa dei Moderati), eletto più volte nel corso di una lunga carriera politica, è il più anziano del gruppo. La 25enne Veronica Mastrogiacomo (Pri) è invece la più giovane.

La composizione del consiglio comunale

Maggioranza

Forza Italia: Gianluca Quarta, Livia Antonucci, Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Rino Pierri, Luca Tondi; Casa Dei Moderati: Luciano Loiacono, Raffaele De Maria: Lega: Ercole Saponaro. Marchionna sindaco: Antonio Bruno, Teodoro Scarano, Daniela Maglie. Pri: Gabriele Antonino, Veronica Mastrogiacomo, Alessandro Miceli. Fdi: Massimiliano Oggiano, Maria Lucia Vantaggiato, Mario Borromeo, Cesare Mevoli, Roberto Quarta

Opposizione

I candidati sindaco: Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Pasquale Luperti. Movimento Regione Salento: Michelangelo Greco. Pd: Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D'Onofrio, Denise Aggiano. M5S: Pierpaolo Strippoli. Impegno per Brindisi: Alessandro Antonino; Salvatore Giannace. Fusco Sindaco: Diego Rachiero