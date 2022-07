Rifiuti: l'invito di Oggiano al presidente della commisisone Ecomafie

BRINDISI - Una conferenza dei capigruppo in presenza del presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate: questa la richiesta avanzata dal consigliere comunale Massimiliano Oggiano (Fdi), vicepresidente del consiglio comunale di Brindisi, allo stesso presidente di commissione, il deputato Stefano Vignaroli. La commissione, da quanto riportato nella lettera di Oggiano, sarà presente a Taranto l’11, 12 e 13 luglio.

“Le chiedo, ove lo ritenesse possibile – scrive Oggiano - di incontrare la conferenza dei capigruppo del Comune di Brindisi in una data compatibile con la vostra presenza su Taranto per discutere di alcune problematiche particolarmente importanti e sensibili per il nostro territorio”. Quattro gli argomenti proposti da Oggiano: stato di attuazione dei lavori della messa in sicurezza della discarica di Micorosa; bonifica e messa in sicurezza della discarica di Autigno; impianti trattamento del ciclo dei rifiuti; bonifiche area Sin di Brindisi