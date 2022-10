Andrisano: "Si tracci percorso comune per un centrodestra unito"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’avvocato Antonio Andrisano, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Francavilla Fontana

Il centrodestra a Francavilla è coeso ed è tornato ad essere competitivo, non solo perché galvanizzato dalle recenti consultazioni politiche, ma, anche e soprattutto, perché le donne e gli uomini -attualmente impegnati su questo fronte- sono pronti a fornire il loro contributo per le prossime amministrative.

Naturalmente questa nuova compattezza del centrodestra non può e non deve escludere il fondamentale apporto di tutti coloro che vorranno essere, non solo partecipi, ma veri e propri protagonisti di questa rinascita culturale e valoriale dell’area moderata Francavillese che si ripropone, in punta di piedi e con il dovuto rispetto per l’avversario, di ritornare alla guida della Città.

Le consultazioni amministrative del 2023 sono un passaggio fondamentale per la nostra Comunità per cui ritengo, dopo aver sentito la Segretaria Provinciale di Fi, Laura De Mola, che, pur nella consapevolezza della ritrovata unità del centrodestra, la migliore sintesi possibile e la migliore proposta politico-amministrativa possibile non possa e non debba prescindere dall’interessamento delle Segreterie Provinciali di Fi, Lega e FdI, quanto meno, per i comuni più popolosi chiamati al voto in terra di Brindisi.

In tal senso auspico a brevissimo una riunione delle segreterie provinciali nel corso della quale, unitamente alle segreterie cittadine ed ai rappresentanti istituzionali e politici locali, si tracci un percorso comune da seguire avendo quale stella polare le prossime amministrative del maggio/giugno 2023.