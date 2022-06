Oggiano: “La Zes sia estesa anche alla litoranea nord di Brindisi”

BRINDISI - Includere anche la litoranea nord di Brindisi nel perimetro della Zes (Zona economica speciale), per fini dedicati all’industria del turismo. Questo, in estrema sintesi, il succo di un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimiliano Oggiano. “L’Odg in questione – si legge in una lettera di Oggiano al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi - è frutto di un lavoro puntuale e certosino, aperto ad ulteriori contributi e/o integrazioni della sua amministrazione e dell’intero consiglio comunale, che se adottato diventerebbe uno strumento operativo efficace e veloce per gli investitori e per la stessa amministrazione comunale, a supporto degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti”.

“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che rappresento – si legge ancora nella nota rivolta al sindaco - chiede pertanto, ove lo ritenesse utile, di farsi promotore nei confronti del presidente del consiglio comunale affinché lo stesso convochi una urgente conferenza dei capigruppo per condividere tale proposta e farla diventare unitaria dando un messaggio politico forte e chiaro sulla reale volontà politica di far subito e bene nell’ambito della rigenerazione e riqualificazione urbana della costa nord, non solo ambientale, con uno sviluppo equilibrato ed eco compatibile dell’industria del turismo”.

Oggiano rimarca inoltre come “le diverse visioni di sviluppo della città, tutte legittime più o meno condivisibili, compresa quella relativa alla costa nord, da più parti rivendicate, non possono diventare terreno di un duro confronto politico che spesso si trasforma in scontro all’arma bianca”.