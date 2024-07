"Organico dei vigili del fuoco di Brindisi risicato: intervenga subito il ministro"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento 5 Stelle, firmata da Ruggiero Valzano, referente del gruppo territoriale di Brindisi. La nota verte sulle gravi carenze d'organico dei vigili del fuoco, raccontate anche di recente da BrindisiReport in questo articolo.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi sottolinea quanto sia impellente un intervento nazionale per porre fine alle enormi carenze del Corpo dei Vigili del Fuoco di Brindisi, del tutto inaccettabile in una città che, oltre alle importanti strutture che necessitano continua vigilanza quali porto, aeroporto e stazione ferroviaria, ha una zona industriale con oltre 10 impianti ad alto rischio di incidente rilevante.

Ad aggravare questa già emergenziale situazione si aggiungono nel periodo estivo la necessità di interventi di spegnimento di incendi di sterpaglie e boschivi, con decine di richieste giornaliere di intervento, che non sempre si riesce ad evadere con tempestività. Questa emergenza non può più essere ignorata!

I pensionamenti combinati con il ritardo nella partenza della consueta convenzione antincendio boschiva con la regione Puglia hanno portato a una situazione insostenibile: ogni giorno numerose richieste di soccorso tecnico urgente rimangono in sospeso, affidate a una sola squadra, già messa a dura prova dalle incessanti sollecitazioni in più punti della città e del territorio provinciale.

Nonostante gli sforzi compiuti per cercare di rispondere ad ogni chiamata di emergenza, il Corpo non riesce ad operare nei giusti tempi e modi. Il risultato è l’esposizione a gravi rischi delle persone oltre che un danno rilevante al patrimonio naturale. Intervengano con urgenza il ministro ed i parlamentari del territorio per fronteggiare questa emergenza, aumentando il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Brindisi.