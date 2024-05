Manifestazione nazionale e "cena povera" in città: le iniziative del "contro G7"

BRINDISI - Il “Tavolo di Coordinamento NoG7” organizza a Fasano, per domenica 12 maggio, alle ore 18:00, un’assemblea pubblica per discutere del G7 in programma a Borgo Ergnazia, dal 14 al 15 giugno. Il Coordinamento darà vita a un controvertice, con due iniziative pubbliche. Giovedì 13 giugno, alle ore 20, mentre il castello Svevo ospiterà la prima cena di gala dei leader mondiali, in piazza Vittoria si svolgerà “la cena sempre più povera destinata a tutto il mondo”; sabato 15 giugno, alle ore 15, a Fasano, si svolgerà la manifestazione Nazionale contro il G7.

“Non sappiamo ancora - si legge in una firma del Coordinamento, a firma di Roberto Aprile, Ciccio Lussone e Cosimo Quaranta - quale sarà la zona rossa, cosa verrà prospettata alle attività che rientrano nelle vicinanze del luogo dove si svolgerà il G7”.

“Abbiamo la certezza – proseguono - che i cittadini e le cittadine di Fasano non sono particolarmente contenti di questo evento, per questo vogliamo discuterne con tutti e tutte”. “Inoltre nella prospettiva di organizzare una manifestazione a Fasano per il 15 giugno, al contrario di chi già prospetta incidenti, vogliamo portare a manifestare i cittadini, le famiglie, i bambini, in modo pacifico dimostrando ai grandi della terra che non sono i benvenuti nel nostro territorio”.

Dopo l’assemblea di domenica prossima, il Coordinamento, nei giorni successivi, organizzerà un’ulteriore assemblea regionale, aperta a movimenti, partiti e sindacati contrari al vertice.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui