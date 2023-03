Oria, Amministrative 2023: il punto. Sfida tra quattro candidati

ORIA - Quel che è certo è che si sfideranno in quattro. Tre nomi sono sicuri. E sono quelli degli ex primi cittadini Cosimo Ferretti e Cosimo Pomarico, oltre a quello di Alfonso Panzetta. Doveva essere della partita anche un terzo ex sindaco, Sergio Ardito. Ma oggi, 23 marzo, ha scelto di fare un passo indietro, per "lasciare spazio a un passaggio generazionale". E' il quadro che si profila in vista delle elezioni amministrative che si terranno anche a Oria domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Corsa a quattro, dunque, per succedere all'attuale primo cittadino Maria Lucia Carone. Niente ballottaggio, Oria è scesa sotto la soglia dei 15 mila abitanti, numero sotto il quale è previsto il turno unico. I consiglieri comunali da eleggere saranno 16.

Cosimo Ferretti è stato sindaco della Città Federiciana dal 2006 al 2010 e poi dal 2015 al 2017. Di area centro-destra, ha deciso di riproporre la propria candidatura. Cosimo Pomarico, già primo cittadino dal 2011 al 2014, venne eletto grazie a una coalizione che comprendeva il Partito Democratico e altri partiti di centro. Poi è della partita anche Alfonso Panzetta, dottore commercialista e consulente aziendale, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la propria candidatura. Ma, si diceva, a Oria è corsa a quattro. Sembrava della partita anche un altro ex sindaco, Sergio Ardito, che guidò Oria dal 1993 al 2001, con il centro-sinistra. In queste ore, come detto, ha scelto di fare un passo indietro. Di seguito una parte della nota con cui annuncia la sua scelta.

"Credevo che la mia figura fosse indispensabile per tenere insieme forze che altrimenti rischiavano di disperdersi. Ho capito però che se da un lato le guide esperte generano sicurezza, dall’altro rischiano di scoraggiare la nascita di nuovi, inediti percorsi. Oggi non ho alcuna difficoltà a fare un passo indietro per lasciare a uomini e donne, che erroneamente ci ostiniamo a chiamare giovani, lo spazio che devono pretendere durante la prossima campagna elettorale e nell'amministrazione di questa città. Darò a loro il mio sostegno e tutti i consigli di cui avranno bisogno. Credo fermamente che questo sia l'unico modo che abbiamo per valorizzare e promuovere davvero una nuova classe dirigente che prenda finalmente in mano il futuro di Oria e mi auguro che anche i miei coetanei lo comprendano. Mettersi continuamente in gioco non è per forza sinonimo di coraggio; a volte è necessario più coraggio per fare un passo indietro".