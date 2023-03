Ostuni, il centrosinistra si compatta in vista delle Amministrative: Pomes candidato

OSTUNI - Elezioni amministrative 2023 in vista, il centrosinistra serra le file a Ostuni, convergendo sul nome di Angelo Pomes. Le forze politiche del centrosinistra ostunese rappresentante dal Partito Socialista e dalle liste civiche di riferimento, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, dalle liste civiche del presidente Emiliano e da Europa Verde e Sinistra Italiana, "preso atto che le divisioni del passato hanno favorito un'amministrazione di centrodestra non all'altezza della guida della città e che ha causato innumerevoli e gravi criticità, da ultimo sfociate nel commissariamento dell'amministrazione, si impegnano a ricostruire l'unità del centrosinistra per offrire alla città una coalizione rinnovata e caratterizzata da entusiasmo, impegno e competenze", si legge in una nota congiunta. Le forze politiche, quindi, indicano quale candidato sindaco Angelo Pomes e individuano sin d'ora Giuseppe Tanzarella quale vicesindaco, "certi che queste figure possano rappresentare al meglio la rinnovata unità del centrosinistra", concludono.