A Ostuni è classico duello centro-destra contro centro-sinistra: le liste

OSTUNI - Nella Città Bianca, in vista delle elezioni amministrative 2023, va in scena il "classico": centro-destra contro centro-sinistra. Da una parte l'avvocata Antonella Palmisano, già ex vice del sindaco Guglielmo Cavallo, dall'altra Angelo Pomes, che ha alle sue spalle una coalizione variegata. Il Comune di Ostuni viene da un periodo di commissariamento, dopo lo scioglimento, Amministrazione Cavallo. Il Consiglio dei ministri aveva sciolto, infatti, il Consiglio comunale della Città Bianca con decreto del 23 dicembre 2021, per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il 27 dicembre dello stesso anno era arrivato anche il decreto di scioglimento a firma del presidente della Repubblica. Le elezioni a Ostuni erano "in bilico" fino a marzo: c'era la possibilità che venisse prorogato il mandato della commissione straordinaria. Così non è stato e il 13 marzo scorso sono state indette ufficialmente le elezioni anche nella Città Bianca. Di seguito, le varie liste a sostegno dei due candidati, liste complete dei nominativi. Saranno eletti 24 consiglieri.

Antonella Palmisano

Forza Italia: Angelo Andriola; Addolorata Brandi Ferreri detta Doriana; Alessia Buongiorno; Gianluca Camarda; Paola Corona; Daniela D'amico; Natalia De Luca; Francesca Farina; Luigi Francioso; Francesco Frumento; Francesco Gatti; Roberta Laghezza; Sara Locorotondo; Roberto Longo; Vita Macchitella; Angelo Melpignano; Nicola Napoleone; Maria Pecere; Natale Pecere; Debora Punzi; Pietro Specchia; Italia Ugenti; Pierluigi Veneziano; Giovanni Zaccaria.

Fratelli d'Italia: Lucia Andriola (65 anni); Beatrice Baccaro (44 anni); Giuseppe Bagnulo (49 anni); Rossella Barnaba (31 anni); Debora Rita Borzì (32 anni); Francesco Colaizzi (60 anni); Martino D'Amico (35 anni); Mariangela De Anna (43 anni); Pietro D'Onghia (52 anni); Francesco Gabriele Erriquez (39 anni); Grazia Filannino (65 anni); Francesco Flore (27 anni); Agostino Francioso (45 anni); Mayra Gallone Pecere detta Gallone (21 anni); Michele Marzio (62 anni); Elisabetta Melchiorre detta Elisa (45 anni); Antonio Pignatelli (47 anni); Gianluca Rosiello (53 anni); Mirna Saponaro (47 anni); Francesco Semerano (45 anni); Giorgio Specchia (43 anni); Claudia Elena Trifan (49 anni); Luigi Turi (33 anni); Daniela Zaccaria (46 anni).

Obiettivo comune: Guglielmo Cavallo; Caterina Andriola detta Catia; Maria Fabiola Biondi; Hassan Bounyet; Margherita Cisaria; Luca Cisternino; Giuseppe Corona; Angelo Egidio D'Amico; Cosimo Fina; Antonio Raffaele Galizia; Filippo Antonio Geronimo; Terry Laera; Bruno Lobbene; Pasquale Milone detto Paki; Daniela Natola; Eliana Pecere; Maria Pellegrini detta Pia; Paolo Pinna; Leonardo Puppi; Giuseppe Rao; Alessandra Saponaro; Domenico Sasso detto Mimmo; Francesco Turco; Marilena Zurlo.

Per Ostuni: Vittorio Carparelli detto Roberto; Giovanbattista Farina; Giuseppe Francioso; Giovanni Spennati detto Gianni; Vito Albanese; Raffaella Calabrese; Giovanni Capriglia; Paola Caputo; Giuseppe Cavallo; Alessandro Cesaria; Anna Coppola; Sabrina Fama; Andrea Roberta Greco; Maria Cristina Lacorte; Francesca Antonella Loparco; Marina Milone; Giuseppe Nacci detto Peppino, Lucrezia Pacifico; Andrea Palmisano; Francesca Semerano; Viola Giovanna Sgura; Alessandra Cavallo; Stella Comes; Katia Zizzi.

Prima Ostuni: Adriano Zaccaria; Palma Albanese; Domenica Luana Apruzzi; Vincenzo Argentiero; Vito Attoma; Paola Chirulli; Valentina D'Amico; Giovanna Di Lauro; Antonietta Di Maggio; Elisabetta Grimaldi; Pietro Leo; Ilaria Lisi; Salvatore Mola; Livia Nacci; Giovanni Petraroli; Maria Pia Prisco; Rossella Puppi; Loredana Rapposelli; Grazia Rodano; Paolo Sacco; Francesco Sasso; Laura Spalluto; Maria Tagliente; Giorgia Zurlo.

Angelo Pomes

Civicamente - Scelta sociale:

Con Pomes: Maristella Andriola; Stefano Apruzzi; Angelo Benvenuto; Rita Caroli; Simona Casale; Carmen Dalia; Gianvito D’Aversa; Salvatore De Pasquale; Giovanni Fedele; Antonella Galizia; Maurizio Greco; Dorotea Valentina Longo; Rosalia Macchitella; Nicola detto Niki Maffei; Davide Martucci; Alessio Milone; Giovanna Molendino; Alessandra Mariella Monopoli; Marinunzia Ognissanti; Antonia Orlandino; Francesco Palma; Giorgio Pecere; Giuseppe Sgura; Maria Triarico.

Insieme per Pomes: Fabrizio Monopoli; Anna Maria Petraroli; Eugenio Santomanco; Rosa Parisi detta Rosanna; Pier Carmine Roma detto Piero; Giuseppa Calò detta Pinuccia; Maria Aurelia Salvi; Giuseppe Sportelli; Domenico Cisternino; Rita Semerano; Giulio Saponaro; Salvatore Mingolla; Antonio Ghionda; Giuseppe Milone; Fiorella Turco; Franco Giovanni Mario Di Ciccio; Vitanna Lonoce; Antonio Piscopo; Maristella Saponaro; Fedele Cosimo Cofano, Carlo Leone, Margherita Colucci, Donatella Greco, Roxana Alverescu.

Movimento 5 Stelle: Valentina Palmisano (40 anni); Stefano Andriola (42 anni); Andrea Martucci (32 anni); Antonio Anglani (32 anni); Lucia Cairo (67 anni); Francesco Cavallo (35 anni); Sonia Sebastiana Cassarino (38 anni); Angelica Cecere (32 anni); Francesco Cisaria (69 anni); Lucia Cisternino (40 anni); Loredana Dalia (45 anni); Daniele Lanuto (27 anni); Biagio Lorusso (54 anni); Federico Moro (22 anni); Rosita Mola (25 anni); Matteo Pacifico (47 anni); Francesco Napolitano (38 anni); Daniela Immacolata Persano (49 anni); Antonio Pignatelli (74 anni); Giorgia Sacco (22 anni); Cinzia Semerano (58 anni); Massimo Simone (51 anni); Giuseppe Ventesimo (26 anni); Alfieri Luigi Maria Zullino (56 anni).

Ostuni che lavora: Anna Andriola; Raffaele Calabrese; Stefano Camassa; Mimma Cavallo; Agostino Farina; Angelo Raffaele Flore; Pietro Fumarola, Gianfranco Greco; Miriana Legrottaglie; Vanessa Libardo; Andrea Marzio; Angela Milone; Isabella Moro; Margherita Natola; Pietro Palma; Angela Palmieri; Giovanni Parisi; Andrea Pinto; Laura Specchia; Raffaele Tagliente; Domenico Tanzarella; Nicola Tasselli; Antonella Turco; Alessandro Zaccaria.

Ostuni è viva: Francesco Natola; Gino Albanese; Andrea Andrioli; Cosima detta Mimma Baccaro; Alfredo Barnaba; Vincenzo Capriglia; Alessio Casarano; Vincenzo D’Amico; Federica Fama; Maria Chiara Gianfreda; Monia Goffredo; Giorgia Iaia; Anna Laura Lagioia; Teresa Lorusso; Francesco Mastromarino; Maria Annunziata detta Marianna Melpignano; Giorgio Nacci; Alessio Pacifico; Erasmo detto Mino Pomes; Alessia Roma; Massimo detto Max Saponaro; Davide Scorsone; Giuseppe Semeraro; Salvatore Tanzarella

Partito Democratico: Fabio Giorgino; Andrea Barletta; Angelo Brescia; Agostino Buongiorno; Angelo Cavallo; Maristella Cisaria; Ivana Colizzi; Nicola Colucci; Luciana D'Agnano; Sonia Colomba D'Amico; Marilisa D'Errico; Giuseppe Gatti; Rosalinda Giannotti; Antonio Greco detta Donia; Eugenio Greco; Vitantonio Lacarbonara; Marco Laera; Dario Maggio; Concetta Mangieri; Piergiorgio Martucci; Damiano Palma; Roberta Raimondi; Antonio Salonna; Alessia Zaccaria.

Partito Socialista Italiano: Sante Antelmi (49 anni); Vita Apruzzi (56 anni); Antonio Barletta (51 anni); Mina Carella (31 anni); Isabella Cavallo (44 anni); Angelo Epifani (28 anni); Francesco Farina (32 anni); Luca Ilario (28 anni); Giulia Lacorte (20 anni); Nicoletta Leoci (45 anni); Maria Marra (36 anni); Cataldo Melpignano (60 anni); Grazia Mileti (46 anni); Francesco Milone (56 anni); Antonio Molentino (52 anni); Caterina Petraroli (60 anni); Simona Rendina (45 anni); Madia Roma (52 anni); Caterina Salonna (23 anni); Rosa Santoro (55 anni); Giorgia Spennati (26 anni); Antonio Tagliente (50 anni); Giuseppe Tanzarella (40 anni); Antonio Zurlo (44 anni).