Ostuni, inaugurato in centro città il comitato elettorale di Antonella Palmisano

OSTUNI - Sabato 8 aprile nel centro di Ostuni è stato inaugurato il comitato elettorale di Antonella Palmisano, candidata sindaco della coalizione di centro destra per le prossime amministrative, composta da Fratelli d’Italia, Prima Ostuni, Forza Italia, Obiettivo comune, Per Ostuni e Noi moderati.

In tanti hanno partecipato a questo primo evento ufficiale del percorso politico che porterà alle elezioni del prossimo 15 maggio, manifestando il proprio sostegno alla già vice sindaco e assessore, la quale ha dimostrato in numerose occasioni il suo impegno per Ostuni. Da esperti politici a giovani ragazze e ragazzi determinati a impegnarsi per il bene del comune, la coalizione si è presentata unita e con propositi chiari e concreti.

“È stato un pomeriggio intenso e carico di emozioni – ha dichiarato Antonella Palmisano -. A sostenermi sono intervenuti i rappresentanti politici della coalizione nonché tutti quelli dei gruppi con cui insieme stiamo costruendo il futuro della città. Una larga partecipazione che ha rafforzato ancora di più il legame con la città e l’idea di volerla far ripartire il prima possibile”.

Sito in via Continelli 41, in pieno centro e facilmente raggiungibile, la sede del comitato elettorale della candidata punta a essere un hub nel quale costruire insieme il futuro di Ostuni. Seguendo il solco tracciato nella sua precedente esperienza gestione della città, che l’ha vista adoperarsi su vari fronti come i Servizi sociali, Pari opportunità e Partecipazione, la Palmisano punta al coinvolgimento e alla cittadinanza attiva anche in questa campagna elettorale.

“Il nostro comitato sarà un punto riferimento per la città e per tutti i cittadini. Qui saremo disponibili, io e tutti i candidati, a un incontro che sarà costante sia per ascoltare le proposte provenienti dalle associazioni, dalla società civile sia da tutti coloro che vivono i disagi della città e che ci possono dare un apporto costruttivo per risolverli. Inoltre sarà un motivo di confronto interno alla coalizione per poter condividere esperienze e sostenerci sul nostro impegno quotidiano”.