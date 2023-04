Ostuni, l'inaugurazione del comitato elettorale della candidata di centro-destra

OSTUNI - Sabato 8 aprile alle 17 in via Continelli 41 a Ostuni sarà inaugurato il comitato elettorale di Antonella Palmisano, candidata sindaco della coalizione di centro-destra per le prossime Amministrative, coalizione composta da Fratelli d'Italia, Prima Ostuni, Forza Italia, Obiettivo comune, Per Ostuni e Noi moderati. Già vice sindaco e assessore con dieci deleghe, tra le quali Servizi sociali, Pari opportunità e Partecipazione, Palmisano incontrerà i cittadini per presentare la location che sarà pronta ad accogliere tutti per dialoghi, confronti e perfezionare il programma elettorale, "già definito e ricco, improntato sul rispetto della città e dei cittadini", si legge in una nota.

"Dobbiamo continuare a puntare al bene di Ostuni - ha affermato la candidata sindaco del centro-destra - La nostra sede sarà sempre aperta e pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno avere un dialogo con me e con noi. Sarà un punto di riferimento e di informazione nel quale potranno trovare non solo me, ma tutti i candidati della nostra coalizione".

Il centro-destra ostunese arriva a questa campagna elettorale unito, "con una candidata che ha già dato prova delle sue capacità nell'amministrazione pubblica con varie azioni quali, per citarne alcune, la riapertura della biblioteca comunale, il centro antiviolenza e la ristrutturazione del laboratorio di quartiere 'Il volo di Icaro'", si legge sempre nella nota.

"Facilmente raggiungibile, in pieno centro, la nostra sede servirà per accogliere la partecipazione cittadina e migliorare i punti del nostro programma. Vogliamo continuare, con il supporto degli ostunesi, il nostro percorso per migliorare la città, dall'assistenzialismo al turismo, dalla valorizzazione bianco e del nostro affascinante centro storico allo sviluppo dell'area portuale a Villanova", dichiara Palmisano.