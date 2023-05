Ostuni, con Pomes sindaco Giovanni Parisi e Valentina Palmisano sono i più votati

OSTUNI - Il centro-sinistra torna a governare la Città Bianca dopo quasi un decennio. A Ostuni l'affermazione della coalizione è netta, ognuna delle otto liste ha espresso almeno un consigliere. Il centro-destra, guidato da Antonella Palmisano, ha raccolto 6.594 preferenze, Angelo Pomes - il neo-sindaco - 11.427. Per quanto riguarda i risultati individuali, il record di preferenze va al geometra Giovanni Parisi (lista Ostuni che lavora), che ha potuto contare su 671 voti.

La seconda più votata è una novità in Consiglio comunale, ma non in politica: si tratta dell'esponente dei 5 Stelle Valentina Palmisano (525 preferenze), già deputata. Per il M5S è la prima volta in Consiglio, dal 2014 e per Palmisano si tratta di un "grande risultato", visto che va in controtendenza rispetto al 2019, dove comunque il Movimento a livello nazionale poteva contare su una spinta politica maggiore. Il Partito Democratico si conferma il primo partito con 2.082 voti, uno in più rispetto al Partito Socialista Italiano, seconda forza della coalizione.

Di seguito, le preferenze ottenute da liste e candidati.

Antonella Palmisano (6.594 voti, 36,59 per cento, 7 seggi)

Forza Italia (1.012 voti, 5,78 per cento, 1 seggio): Angelo Andriola: 6 voti; Addolorata Brandi Ferreri detta Doriana: 18; Alessia Buongiorno: 4; Gianluca Camarda: 9; Paola Corona: 113; Daniela D'amico: 4; Natalia De Luca: 26; Francesca Farina: 30; Luigi Francioso: 62; Francesco Frumento: 3; Francesco Gatti: 3; Roberta Laghezza: 0; Sara Locorotondo: 36; Roberto Longo: 186; Vita Macchitella: 5; Angelo Melpignano: 9; Nicola Napoleone: 5; Maria Pecere: 276; Natale Pecere: 258; Debora Punzi: 33; Pietro Specchia: 1; Italia Ugenti: 0; Pierluigi Veneziano: 3; Giovanni Zaccaria: 267.

Fratelli d'Italia (1.261 voti, 7,20 per cento, 2 seggi): Lucia Andriola (65 anni): 135 voti; Beatrice Baccaro (44 anni): 12; Giuseppe Bagnulo (49 anni): 204; Rossella Barnaba (31 anni): 112; Debora Rita Borzì (32 anni): 6; Francesco Colaizzi (60 anni): 13; Martino D'Amico (35 anni): 100; Mariangela De Anna (43 anni): 45; Pietro D'Onghia (52 anni): 0; Francesco Gabriele Erriquez (39 anni): 0; Grazia Filannino (65 anni): 26; Francesco Flore (27 anni): 3; Agostino Francioso (45 anni): 3; Mayra Gallone Pecere detta Gallone (21 anni): 4; Michele Marzio (62 anni): 7; Elisabetta Melchiorre detta Elisa (45 anni): 40; Antonio Pignatelli (47 anni): 42; Gianluca Rosiello (53 anni): 0; Mirna Saponaro (47 anni): 7; Francesco Semerano (45 anni): 472; Giorgio Specchia (43 anni): 136; Luigi Turi (33 anni): 6; Daniela Zaccaria (46 anni): 19.

Obiettivo comune (1.158 voti, 6,61 per cento, 1 seggio): Guglielmo Cavallo: 375 voti; Caterina Andriola detta Catia: 192; Maria Fabiola Biondi: 14; Hassan Bounyet: 8; Margherita Cisaria: 12; Luca Cisternino: 14; Giuseppe Corona: 5; Angelo Egidio D'Amico: 0; Cosimo Fina: 86; Antonio Raffaele Galizia: 172; Filippo Antonio Geronimo: 0; Terry Laera: 6; Bruno Lobbene: 51; Pasquale Milone detto Paki: 5; Daniela Natola: 29; Eliana Pecere: 238; Maria Pellegrini detta Pia: 2; Paolo Pinna: 85; Leonardo Puppi: 127; Giuseppe Rao: 6; Alessandra Saponaro: 68; Domenico Sasso detto Mimmo: 58; Francesco Turco: 10; Marilena Zurlo: 117.

Per Ostuni (1.726 voti, 9,85 per cento, 2 seggi): Vittorio Carparelli detto Roberto: 312 voti; Giovanbattista Farina: 135; Giuseppe Francioso: 347; Giovanni Spennati detto Gianni: 463; Vito Albanese: 86; Raffaella Calabrese: 11; Giovanni Capriglia: 22; Paola Caputo: 32; Giuseppe Cavallo: 9; Alessandro Cesaria: 11; Anna Coppola: 226; Sabrina Fama: 34; Andrea Roberta Greco: 50; Maria Cristina Lacorte: 4; Francesca Antonella Loparco: 30; Marina Milone: 45; Giuseppe Nacci detto Peppino: 4; Lucrezia Pacifico: 75; Andrea Palmisano: 27; Francesca Semerano: 23; Viola Giovanna Sgura: 198; Alessandra Cavallo: 30; Stella Comes: 3; Katia Zizzi: 2.

Prima Ostuni (629 voti, 3,59 per cento, 1 seggio): Adriano Zaccaria: 238 voti; Palma Albanese: 17; Domenica Luana Apruzzi: 33; Vincenzo Argentiero: 92; Vito Attoma: 0; Paola Chirulli: 1; Valentina D'Amico: 50; Giovanna Di Lauro: 9; Antonietta Di Maggio: 1; Elisabetta Grimaldi: 0; Pietro Leo: 4; Ilaria Lisi: 0; Salvatore Mola: 3; Livia Nacci: 78; Giovanni Petraroli: 11; Maria Pia Prisco: 5; Rossella Puppi: 38; Loredana Rapposelli: 4; Grazia Rodano: 73; Paolo Sacco: 36; Francesco Sasso: 57; Laura Spalluto: 12; Maria Tagliente: 48; Giorgia Zurlo: 35.

Angelo Pomes (11.427 voti, 63,41 per cento, 16 seggi)

Civicamente - Scelta sociale (1.158 voti, 6,61 per cento, 2 seggi): Emilia Francioso: 411 voti; Laura Greco: 174; Giuseppe Tagliente: 229; Errico Turi: 281; Antonio Minna detto Tonino: 35; Valeria Prete: 129; Angelo Epifani: 85; Domenico Saponaro: 49; Rosa Colucci: 7; Giuseppe Maldarella: 25; Antonio Suma: 82; Luca Dell'Atti: 134; Agostino Zurlo: 84; Angela Zizza: 25; Maria Teresa Palmieri detta Mary: 11; Daniela De Palo: 13; Pierluigi Fedele: 19; Pierangelo Semeraro: 8; Sonia Laghezza: 7; Spiridione Martini: 4; Francesco Proto: 3; Oronzo Minetti: 2; Caterina De Roma: 1; Giuseppe Aportone: 8.

Con Pomes (1.534 voti, 8,76 per cento, 2 seggi): Maristella Andriola: 236 voti; Stefano Apruzzi: 8; Angelo Benvenuto: 0; Rita Caroli: 46; Simona Casale: 5; Carmen Dalia: 22; Gianvito D’Aversa: 202; Salvatore De Pasquale: 205; Giovanni Fedele: 169; Antonella Galizia: 33; Maurizio Greco: 6; Dorotea Valentina Longo: 8; Rosalia Macchitella: 23; Nicola detto Niki Maffei: 276; Davide Martucci: 191; Alessio Milone: 12; Giovanna Molendino: 39; Alessandra Mariella Monopoli: 135; Marinunzia Ognissanti: 25; Antonia Orlandino: 31; Francesco Palma: 38; Giorgio Pecere: 146; Giuseppe Sgura: 176; Maria Triarico: 19.

Insieme per Pomes (900 voti, 5,14 per cento, 1 seggio): Fabrizio Monopoli: 194 voti; Anna Maria Petraroli: 87; Eugenio Santomanco: 114; Rosa Parisi detta Rossana: 215; Pier Carmine Roma detto Piero: 151; Giuseppa Calò detta Pinuccia: 116; Maria Aurelia Salvi: 46; Giuseppe Sportelli: 31; Domenico Cisternino: 0; Rita Semerano: 8; Giulio Saponaro: 12; Salvatore Mingolla: 0; Antonio Ghionda: 70; Giuseppe Milone: 8; Fiorella Turco: 23; Franco Giovanni Mario Di Cicco: 10; Vitanna Lonoce: 13; Antonio Piscopo: 15; Maristella Saponaro: 13; Fedele Cosimo Cofano: 2; Carlo Leone: 1; Margherita Colucci: 1; Donatella Greco: 3; Roxana Alverescu: 2.

Movimento 5 Stelle (903 voti, 5,15 per cento, 1 seggio): Valentina Palmisano: (40 anni), 525 voti; Stefano Andriola: (42 anni), 197; Andrea Martucci: (32 anni), 97; Antonio Anglani: (32 anni), 64; Lucia Cairo: (67 anni), 13; Francesco Cavallo: (35 anni), 2; Sonia Sebastiana Cassarino: (38 anni), 10; Angelica Cecere: (32 anni), 42; Francesco Cisaria: (69 anni); 30; Lucia Cisternino: (40 anni), 4; Loredana Dalia: (45 anni), 24; Daniele Lanuto: (27 anni), 27; Biagio Lorusso: (54 anni), 15; Federico Moro: (22 anni), 0; Rosita Mola: (25 anni), 14; Matteo Pacifico (47 anni), 104; Francesco Napolitano: (38 anni), 12; Daniela Immacolata Persano: (49 anni), 13; Antonio Pignatelli: (74 anni), 4; Giorgia Sacco: (22 anni), 11; Cinzia Semerano: (58 anni), 10; Massimo Simone (51 anni), 9; Giuseppe Ventesimo: (26 anni), 23; Alfieri Luigi Maria Zullino: (56 anni), 55.

Ostuni che lavora (2.057 voti, 11,74 per cento, 3 seggi): Anna Andriola: 10 voti; Raffaele Calabrese: 18; Stefano Camassa: 68; Mimma Cavallo: 116; Agostino Farina: 14; Angelo Raffaele Flore: 16; Pietro Fumarola: 121; Gianfranco Greco: 72; Miriana Legrottaglie: 3; Vanessa Libardo: 91; Andrea Marzio: 158; Angela Milone: 152; Isabella Moro: 2; Margherita Natola: 19; Pietro Palma: 6; Angela Palmieri: 63; Giovanni Parisi: 671; Andrea Pinto: 257; Laura Specchia: 247; Raffaele Tagliente: 10; Domenico Tanzarella: 438; Nicola Tasselli: 8; Antonella Turco: 257; Alessandro Zaccaria: 42.

Ostuni è viva (1.017 voti, 5,81 per cento, 1 seggio): Francesco Natola: 256 voti; Gino Albanese: 0; Andrea Andrioli: 33; Cosima detta Mimma Baccaro: 215; Alfredo Barnaba: 0; Vincenzo Capriglia: 14; Alessio Casarano: 43; Vincenzo D’Amico: 129; Federica Fama: 26; Maria Chiara Gianfreda: 39; Monia Goffredo: 27; Giorgia Iaia: 35; Anna Laura Lagioia: 4; Teresa Lorusso: 97; Francesco Mastromarino: 22; Maria Annunziata detta Marianna Melpignano: 73; Giorgio Nacci: 108; Alessio Pacifico: 14; Erasmo detto Mino Pomes: 15; Alessia Roma: 40; Massimo detto Max Saponaro: 125; Davide Scorsone: 7; Giuseppe Semeraro: 45; Salvatore Tanzarella: 10.

Partito Democratico (2.082 voti, 11,88 per cento, 3 seggi): Fabio Giorgino, 370 voti; Andrea Barletta, 4; Angelo Brescia, 478; Agostino Buongiorno, 165; Angelo Cavallo, 49; Maristella Cisaria, 38; Ivana Colizzi, 152; Nicola Colucci, 106; Luciana D'Agnano, 10; Sonia Colomba D'Amico, 38; Marilisa D'Errico, 136; Giuseppe Gatti, 48; Rosalinda Giannotti, 246; Antonia Greco detta Donia, 324; Eugenio Greco, 107; Vitantonio Lacarbonara, 1; Marco Laera, 25; Dario Maggio, 1; Concetta Mangieri, 46; Piergiorgio Martucci, 202; Damiano Palma, 172; Roberta Raimondi, 40; Antonio Salonna, 11; Alessia Zaccaria, 118.

Partito Socialista Italiano (2.081 voti, 11,88 per cento, 3 seggi): Sante Antelmi (49 anni): 30 voti; Vita Apruzzi (56 anni): 135; Antonio Barletta (51 anni): 227; Mina Carella (31 anni): 27; Isabella Cavallo (44 anni): 46; Angelo Epifani (28 anni): 15; Francesco Farina (32 anni): 13; Luca Ilario (28 anni): 10; Giulia Lacorte (20 anni): 15; Nicoletta Leoci (45 anni): 11; Maria Marra (36 anni): 14; Cataldo Melpignano (60 anni): 380; Grazia Mileti (46 anni): 38; Francesco Milone (56 anni): 14; Antonio Molentino (52 anni): 370; Caterina Petraroli (60 anni): 165; Simona Rendina (45 anni): 25; Madia Roma (52 anni): 329; Caterina Salonna (23 anni): 5; Rosa Santoro (55 anni): 407; Giorgia Spennati (26 anni): 6; Antonio Tagliente (50 anni): 0; Giuseppe Tanzarella (40 anni): 474; Antonio Zurlo (44 anni): 244.