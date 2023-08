"Palaeventi e Giochi del Mediterraneo: sceneggiata tra Marchionna e Ferrarese"

BRINDISI - L'incontro prossimo tra Marchionna e Ferrarese per discutere della partecipazione di Brindisi ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto viene trattata da Riccardo Rossi alla stregua di una sceneggiata. Il motivo? Per l'ex primo cittadino il Palaeventi era già inserito nel masterplan dei giochi. Un passo indietro: è notizia di ieri, martedì 8 agosto 2023, di un incontro tra l'attuale primo cittadino di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e il commissario straordinario per i Giochi del Mediterrano, Massimo Ferrarese. Questo incontro si propone di definire con precisione il ruolo e la posizione di Brindisi all'interno dei Giochi del Mediterraneo. L'Amministrazione Marchionna intende assicurare "una partecipazione attiva e significativa", come si può leggere in una nota diramata dal Comune di Brindisi.

Inoltre, si legge sempre nella nota, "la conversazione è stata utile per anticipare la volontà del Comune di Brindisi di contribuire alla infrastrutturazione delle aree a servizio del nuovo PalaEventi (la New Arena, ndr), che ovviamente sarà destinato ai giochi previsti". Ecco, per Rossi, attualmente consigliere comunale, i brindisini (e non solo loro) stanno assistendo a una sceneggiata. Scrive Rossi in un post su Facebook: "Il Palaeventi sin dall'aggiudicazione a Taranto dei Giochi del Mediterraneo del 2026 era inserito nel masterplan per ospitare il torneo di basket e taekwondo. Erano previsti a Brindisi 10 milioni di euro per migliorare le infrastrutture di accesso: strade, parcheggi in primis. Una grande opportunità anche per una rigenerazione urbana tra la città, la cittadella dello sport e il quartiere La Rosa".

Il masterpla dei giochi è in fase di revisione, dunque i dettagli non sono ancora chiari. Per questo Rossi aggiunge: "Oggi con una sceneggiata da commedia dell'arte il commissario Ferrarese e il sindaco Marchionna si parlano e promettono di valutare l'inserimento del Palaeventi per i giochi. Non scherziamo, era già tutto previsto, basta vedere la presentazione fatta a Taranto, alla quale partecipai per il Palaeventi. Quindi senza commedie si devono confermare le previsioni con anche i 10 milioni per Brindisi".

L'ex assessore Pinto: "Brindisi e New Arena già definite parte integrante e fondamentale dei Giochi"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'ex assessore allo Sport, Oreste Pinto, che sempre su Facebook nota come "pochi mesi fa, in un autorevole convegno organizzato a Taranto alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e di tante altre personalità politiche e sportive, 'Brindisi e la sua nascente New Arena' erano state definite 'parte integrante e fondamentale nell'organizzazione dei giochi'".

"Non voglio credere - scrive ancora Pinto - che le diatribe politiche possano azzerare i risultati conquistati nei mesi scorsi dalla città di Brindisi, ma sono abbastanza scafato da comprendere che, in politica e in comunicazione, la ricetta di creare un problema e venderne la soluzione rappresenta una delle tecniche di maggior successo applicate alla gestione del consenso. Risulta utile, soprattutto, quando si è costretti a giocare in difesa comprendendo che il miglior risultato ottenibile è inferiore o uguale alle aspettative dei cittadini".

"I fatti dicono che quando è terminata la nostra esperienza amministrativa Brindisi e la New Arena - si legge ancora nel post dell'ex assessore - erano ancora sede dei Giochi del Mediterraneo ed il Comune avrebbe incassato circa 10 milioni di euro. Ed è il minimo che ci si attende da chi si è proposto sostendendo di essere in grado di cambiare in meglio lo stato delle cose".