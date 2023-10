Parcheggi a pagamento: servizio sospeso, ma segnaletica "ingannevole"

ORIA - Venerdì 13 ottobre il Comune di Oria ha rescisso il contratto della concessione delle aree di parcheggio a pagamento per grave inadempimento contrattuale. Insomma, le "strisce blu" in città non si pagano più. Però il gruppo politico locale Futura fa notare come la segnaletica verticale sia ancora presente e non sia stata oscurata. In più, sulle app relative al pagamento delle soste, è ancora oggi (l'articolo viene scritto martedì 17 ottobre) possibile pagare il ticket o, addirittura, l'abbonamento mensile. Una situazione che può trarre in inganno visitatori occasionali, turisti e chi, comunque, non conosce la rescissione del contratto. Per questo i membri di Futura - all'opposizione, rappresentati in Consiglio comunale da Attilio Ardito - hanno inviato una pec al sindaco oritano Cosimo Ferretti.

Il gruppo Futura chiede, pertanto, "che si affronti con urgenza questa questione e si proceda con la sospensione effettiva del servizio di pagamento online per i parcheggi. E' fondamentale garantire chiarezza e uniformità nella gestione del sistema di parcheggio nel nostro Comune, in modo da evitare confusioni e disagi ai cittadini e ai visitatori. Siamo fiduciosi che l'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione questa segnalazione e adotterà le misure necessarie per risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. La collaborazione tra l'Amministrazione e la comunità è infatti essenziale per garantire un servizio efficiente e trasparente".

L'argomento "strisce blu" è un tema sentito a Oria. Infatti, Futura, anche per dare a tutti gli oritani la possibilità di esporre criticità e proporre miglioramenti, ha indetto un'assemblea pubblica per il 26 ottobre (le indicazioni sul luogo e orari saranno comunicate in seguito). Qui verranno accolte le istanze dei cittadini che andranno ad arricchire una bozza di proposta alla quale movimento sta già lavorando.