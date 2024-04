"Parcheggi al palazzetto, questione non più rinviabile. Ne beneficerebbe il quartiere"

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria cittadina del Partito Democratico di Francavilla Fontana.

Siamo consapevoli del fatto che la risoluzione del problema dei parcheggi al palazzetto dello sport non è rinviabile, talmente consapevoli da averlo messo per iscritto nel programma elettorale.

Un parcheggio che il Partito Democratico immagina a servizio non solo del palazzetto, ma dell'intero quartiere Peraro che sconta, così come la struttura sportiva di viale Argentina, una cronica assenza di servizi e, più in generale, di un corretto sviluppo urbanistico. In questo senso realizzare un'area parcheggio secondo gli standard più moderni di permeabilità del suolo e di piantumazione di nuove alberature consentirebbe un intervento quanto mai necessario di ricucitura urbana, atteso che oggi viale Argentina separa brutalmente due zone della città.

E' nostra intenzione avviare in tempi molto brevi la discussione in seno alla maggioranza rispetto al percorso da seguire, considerando che l'area attigua al palazzetto è di proprietà privata e bisognerà dunque acquisirla al patrimonio pubblico, privilegiando il percorso più rapido, concreto e rispettoso dell'interesse pubblico.

Resta, infine, altrettanto prioritaria per il Partito Democratico la definizione di un progetto che riqualifichi l'area - di proprietà comunale - prospicente il palazzetto dello sport che nelle nostre intenzioni dovrà diventare uno spazio di socialità riservato al quartiere - oggi del tutto sprovvisto - ma al contempo anche un ulteriore contributo alla risoluzione del problema dei parcheggi attraverso una riorganizzazione degli spazi da definirsi in fase progettuale.