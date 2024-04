Brindisi Multiservizi: passivo di due milioni. “Ci saranno sacrifici da affrontare”

BRINDISI – “Sarà inevitabile ricorrere ad ammortizzatori sociali per la Brindisi Multiservizi, anche massicciamente”. La difficile situazione economica in cui versa la partecipata, comporterà dei “sacrifici” per i lavoratori. Lo ha spiegato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, in occasione della conferenza dei capigruppo che si è svolta stamattina (martedì 23 aprile) per calendarizzare i prossimi consigli comunali.

Lunedì prossimo (29 aprile) è previsto un monotematico sul rendiconto 2023. Il 6 maggio si dovrebbero svolgere una seduta dedicata a interrogazioni e mozioni varie. Il monotematico sul piano di rilancio triennale della Multiservizi, potrebbe svolgersi lunedì 13 maggio.

Il quadro economico

Il bilancio della società in house del Comune di Brindisi è ancora in definizione. Il 2023 è stato chiuso con un passivo di 1,975 milioni di euro, incluso un credito di circa 700mila euro a beneficio del Comune, derivante dalla gestione dei parcheggi. Sempre nei confronti dell’amministrazione comunale c’è un fondo crediti, istituito nel 2012 e mai abbattuto, di oltre tre milioni di euro. Di recente la società ha subito il blocco di una somma pari a circa 65mila euro, a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo derivante da un lavoro commissionato a terzi.

Ipotesi ammortizzatori sociali

Il sindaco ha spiegato che non sarà possibile raggiungere livelli di fatturato che possano pareggiare costi fissi inamovibili, senza la riduzione dei costi. Per questo è al vaglio l’ipotesi di una rotazione totale dei lavoratori, 75 alla volta (la metà dell’intero organico), per tredici settimane, a partire dal prossimo 1 luglio. Questa misura dovrebbe far scendere le spese di gestione del personale, sotto al milione di euro.

Marchionna: "Ci sono sacrifici da affrontare"

“Avvieremo una riflessione - afferma Marchionna al termine della conferenza - sugli interventi da attuare. Visto che è annunciata una nuova perdita, si dovrà definire il piano di riorganizzazione, ristrutturazione e risanamento economico – finanziario, che dovrà essere approvato dal consiglio comunale. Noi speriamo di riuscire a farlo in un tempo ragionevole”.

“I lavoratori sono consapevoli – afferma ancora il sindaco - perché lo abbiamo già detto in consiglio comunale, quando abbiamo approvato bilancio 2024, che non posiamo rischiare che l’esercizio 2024 vada in perdita. Perché se questo succedesse, la legge purtroppo ci obbligherebbe a sciogliere e a liquidare la società. Da questo punto di vista, confido sulla ragionevolezza e sulla disponibilità dei dipendenti della partecipata – prosegue - tenuto conto che esistono degli ammortizzatori. Sì – conclude il sindaco - ci sono dei sacrifici da affrontare, ma per un periodo limitato e soprattutto non verrebbero abbandonati al loro destino”.

Fusco: "Sia fatta rendicontazione degli interventi"

Nelle battute finali della conferenza, il consigliere comunale Roberto Fusco (Movimento 5 stelle) ha chiesto che sia fatta una rendicontazione degli interventi effettuati dalla partecipata, affinché si accerti che questi vengano evasi su criteri di ordine cronologico e non a seguito di input arrivati dalla politica. Anche di questo, con ogni probabilità, si parlerà nell’aula consiliare.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui