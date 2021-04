Patrick Zaki adesso è cittadino onorario di Brindisi

BRINDISI - E' stato approvato oggi, venerdì 29 aprile 2021, all'unanimità, dal Consiglio comunale di Brindisi l'ordine del giorno presentato dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Cellie per la concessione della cittadinanza onoraria di Brindisi a Patrick Zaki. Patrick Zaki è uno studente egiziano dell'università di Bologna, detenuto da oltre un anno nelle carceri egiziane, con l'accusa di aver diffuso notizie false e propaganda sovversiva attraverso i suoi canali social. Diverse città italiane hanno concesso la cittadinanza allo studente.

Ha dichiarato Cellie: "Ringrazio per questo tutti i consiglieri comunali presenti e il sindaco. Abbiamo ribadito, tutti insieme, ognuno dal suo punto di osservazione, che nella nostra città 'risiedono' il rispetto dei diritti umani e la libertà in tutte le sue espressioni. Mi piace sottolineare la bella concomitanza della concessione della cittadinanza onoraria di Brindisi con l'altra iniziativa adottata dall'amministrazione comunale: da oggi fuori da Palazzo di Città sono esposti due manifesti di Amnesty International per far giungere da tutta la città la solidarietà a Patrick Zaki e l'impegno per vederlo presto libero e il sostegno alla famiglia Regeni per la loro coraggiosa e ostinata ricerca di giustizia e verità per l'assassinio di Giulio".