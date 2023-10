Patroni Griffi invita Forza Italia: "Lodevole ma tardivo, venga in commissione consiliare"

BRINDISI – “Lodevole ma tardivo”. Il gruppo consiliare di Forza Italia declina l’invito del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, a un confronto sullo sviluppo della città di Brindisi, rimarcando che la sede più opportuna è quella della commissione consiliare competente.

I consiglieri azzurri rispondono attraverso una nota all’invito di Patroni Griffi.

“Purtroppo, a malincuore – si legge nel comunicato - registriamo tale invito come tardivo, atteso che il piano regolatore del porto è in avanzato stato di approvazione e per il quale sarebbe stato opportuno un confronto con tutte le forze politiche di maggioranza, deputate in questo caso a tracciare le linee di sviluppo del territorio”.

“Per quanto riguarda la posizione assunta dal consigliere Di Donna – si legge ancora nel comunicato -confermiamo che la stessa è stata concordata con l’intero gruppo consiliare a seguito del dibattito svoltosi in conferenza dei capigruppo tra Edison , Asi, Autorità Portuale, Rfi e Comune di Brindisi, dalla quale è emerso un palese e preoccupante contraddittorio tra Autorità Portuale e Asi e per il quale è stata chiesta chiarezza anche al fine di rassicurare la città su una scelta così rilevante che merita il coinvolgimento sociale dell’intero territorio”. Uno dei nodi da sciogliere, in particolare, è quello riguardante la distanza tra il deposito costiero di Gnl e i binari, nel sito di Costa Morena est.

“Pertanto – conclude il gruppo consiliare di Fi - nel ringraziare il Presidente dell’Autorità Portuale per l’attenzione prestata a Forza Italia, ci permettiamo di suggerire la partecipazione alla prossima commissione consiliare competente, sede istituzionale, al fine di relazionare a tutte le forze politiche le proprie intenzioni”.