Il Pd rivendica i risultati dopo il primo anno di amministrazione e punta al futuro

FRANCAVILLA FONTANA - Un punto sull'anno trascorso di Amministrazione in tandem con le liste civiche di Città Futura e un altro punto sui progetti a venire della consiliatura nel segno dell'accordo con il sindaco, uscente e rieletto, Antonello Denuzzo. Il Pd di Francavilla Fontana ha convocato, sabato 6 luglio 2024, un conferenza stampa, durante la quale è intervenuto il segretario cittadino Giuseppe Bruno, che ha esordito spiegando che "eravamo perfettamente consapevoli che non sarebbe stato semplice amministrare assieme a gruppi politici e persone con le quali si era stati per cinque anni su fronti opposti, ma i risultati sia dal punto di vista amministrativo che politico stanno dando ragione alla scelta compiuta dal Partito Democratico: costruire a Francavilla il campo progressista".

Poi Bruno ha elencato i risultati raggiunti: dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio, al recente finanziamento regionale per acquistare due bus elettrici, passando per i lavori per l'eliminazione degli allagamenti nel quartiere Musicisti. "Ma è la notizia di queste ultimissime ore che ci rende forse ancora più orgogliosi: Francavilla sarà sede dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Questo vorrà dire non solo una vetrina internazionale per tutto il movimento sportivo francavillese, ma anche opere per un valore di oltre sei milioni di euro che resteranno a servizio della città, come le due aree parcheggio del palazzetto dello sport e dello stadio, oltre gli interventi altrettanto importanti su entrambe le strutture".

Bruno ha aggiunto parlando dell'impegno in tal senso del consigliere regionale Maurizio Bruno, sempre del Pd e attuale presidente del Consiglio comunale, "che nel dicembre 2022 portò fisicamente a Francavilla i vertici delle istituzioni regionali per visitare i nostri impianti sportivi, con l'obiettivo di far rientrare la città, inizialmente esclusa, nei Giochi del Mediterraneo". Infine, "un mio grazie va all'intera maggioranza ed al sindaco Antonello Denuzzo, perché tutti risultati che si stanno raccogliendo e che si raccoglieranno da qui ai prossimi mesi ed anni sono il frutto dell'impegno della maggioranza nella sua interezza, a riprova del lavoro serio e collettivo che si sta portando avanti. E siamo solo all'inizio di una legislatura che sarà storica per la città".

Durante la conferenza la parola è passata anche al segretario uscente e assessore della Giunta Denuzzo bis, Carmine Sportillo: "Sulla delega al Pnrr posso dire che sono in fase avanzata l'esecuzione di lavori importanti come il recupero della Chiazza coperta, Palazzo del Sedile, la rigenerazione di contrada Bax, gli intervenuti sugli edifici scolastici. Abbiamo inoltre appena stanziato le risorse per l'adozione del Piano strategico del turismo, uno strumento importante che ci consentirà di affrontare finalmente in maniera seria il tema dello sviluppo del turismo anche nella nostra città, unitamente alla valorizzazione del centro storico attraverso il bando regionale per le botteghe storiche. Come amministrazione comunale siamo inoltre impegnati a rilanciare la nostra zona industriale", ha spiegato.

Spazio anche ad Annalisa Toma, anche lei membro della Giunta: "Sono preoccupata, lo dico con serietà ma con il sorriso, perché c'è sicuramente la consapevolezza che nei prossimi mesi ai numerosi ed importanti cantieri in corso se ne aggiungeranno altri ugualmente importanti e dunque non sarà semplice gestire tutto quello che ci sarà per le vie della città. Ma la stessa consapevolezza mi fa dire che una volta terminati i cantieri avremo una città più moderna, bella e vivibile. Abbiamo inoltre deciso di investire risorse sulla realizzazione di ben tre nuove aree verdi che miglioreranno la qualità della vita di diverse zone della città: area antistante al palazzetto dello sport, parco Rubino ed area esterna al teatro Virgilio", ha aggiunto. "Voglio sottolineare il lavoro dei consiglieri comunali, un lavoro che si svolge spesso lontano dai riflettori, ma che è decisivo per rendere concreta la visione di città che ci accomuna", ha chiosato Alessandra Latartara.