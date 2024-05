Multiservizi in profondo rosso: nel 2024 continuano ad accumularsi perdite

BRINDISI – Dopo aver chiuso il 2023 con un passivo di quasi 2 milioni di euro (per la precisione, 1.975.663 euro), la Brindisi Multiservizi sta continuando ad accumulare perdite anche nel 2024, a un ritmo di 70-80mila euro al mese. La relazione dell’amministratore unico Gianvito Morelli, nominato a settembre 2023, aggiunge nuovi elementi sullo stato di crisi in cui versa la società in house del Comune di Brindisi.

Il manager della partecipata è stato ascoltato in occasione della conferenza dei capigruppo monotematica che si è svolta ieri pomeriggio (venerdì 9 maggio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, allargata ai componenti della commissione Bilancio. Al fianco di Morelli, il sindaco Giuseppe Marchionna. Morelli ha illustrato la bozza di rendiconto 2023. La proposta di piano industriale per il salvataggio e il rilancio della società, non ancora consegnata ai consiglieri comunali, sarà affrontata in occasione della prossima riunione dei capigruppo, in vista dell’approvazione in consiglio comunale, che potrebbe essere calendarizzato per il 21 maggio.

Che la situazione non sia semplice, era cosa nota. Fra i numeri elencati da Morelli, a colpire è l’incidenza, pari all’84 percento, dei costi del personale, sui ricavi della partecipata. La società dispone attualmente di 151 unità lavorative: 11 in meno rispetto a quelle di cui disponeva fino al 31 dicembre 2023. Il 62,25 percento del personale ha più di 55 anni. Un lavoratore su tre ha prescrizioni o inidoneità lavorative. Questo sembra ripercuotersi sulla produttività della partecipata. Basti pensare che dal 2018 a oggi, come rilevato da Francesco Cannalire (Pd), la Multiservizi non ha mai fatturato più del 75 percento delle somme che ha ricevuto, anno per anno, dal socio unico, ossia il Comune di Brindisi.

La ricetta per il risanamento della società, come detto, sarà oggetto della prossima conferenza dei capigruppo, quando sarà analizzato il piano di ristrutturazione e di risanamento proposto dall’amministratore. Con ogni probabilità, a differenza della prima bozza di piano triennale presentata lo scorso febbraio, sarà depennata l’ipotesi di entrata in funzione, entro il 2024, dell’impianto per la cremazione delle spoglie per gli animali domestici, già acquistato nel 2021. Morelli ha infatti spiegato che la Bms non dispone delle professionalità per l’attivazione di questo servizio. Il piano della sosta, con la rimodulazione delle tariffe e dei pass per i residenti, sarà al centro di un provvedimento separato, al vaglio della giunta comunale.

In un'intervista di alcuni giorni fa, il sindaco ha ribadito la necessità di chiudere perlomeno in pareggio l’esercizio 2024. La relazione del revisore unico, il commercialista Vincenzo Di Giulio, del resto, è eloquente. “Dall'esame dei segnali che denotano uno stato di difficolta e/o di crisi- scrive il professionista - risulta che due indicatori hanno superato le soglie e due indicatori presentano valori degni di attenzione oltre al Patrimonio netto negativo. La situazione ai sensi dell'art. 3 del Codice della crisi di impresa denota uno stato di crisi e impone di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

