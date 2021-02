Petizione online contro la giunta Rossi: "Storia cambiata in peggio"

BRINDISI - Il gruppo consiliare e la segreteria cittadina di Fratelli d’Italia, tramite la piattaforma Politicus.eu, ha organizzato una petizione contro l’attuale amministrazione comunale di Brindisi, allo scopo di ottenere le dimissioni del sindaco Riccardo Rossi. “La segreteria cittadina ed il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia - si legge nell’appello - pensano che oramai la misura sia colma e che bisogna cambiare musica per salvare il salvabile prima che sia troppo tardi per Brindisi ed i brindisini contemporanei e futuri”.

“A quasi tre anni dalle ultime amministrative – si legge ancora nell’appello pubblicato su Politicus.eu - ci ritroviamo con una giunta che ha cambiato sì la storia ma in peggio: bandi di finanziamento perduti, industria al palo, emigrazione giovanile, posizioni ideologiche distruttive, porto indirizzato a divenire una palude economica, depauperamento del patrimonio cittadino, mancato rilancio del commercio, Pug mai visto, problemi contrade abbandonate, silenzio sulla prossima ed imminente decarbonizzazione, agricoltura non pervenuta”.

“L'elenco sarebbe ancora più lungo e ci limitiamo per motivi di spazio. In alternativa però ci delizia con un extra presenzialismo mediatico con il quale ci vuole convincere dell'eccezionalità di un'ordinaria amministrazione che mortifica le ambizioni e le speranze di una cittadinanza che oramai pare svuotata anche della voglia di ribellarsi. Firmare per liberare la città dai Rossi che la stanno inesorabilmente danneggiando – conclude la petizione - forse in maniera irrecuperabile”.