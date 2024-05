Ztl e carenza di parcheggi, la proposta di FdI. Quarta: “Trascurate le esigenze dei residenti”

BRINDISI – Con l’estate alle porte, si ripropone la necessità di conciliare le esigenze dei residenti con quelle degli esercenti. In queste ore torna di stringente attualità la questione riguardante il piano della sosta e della mobilità: un nodo insoluto della città. Su questo fronte si registra un nuovo attrito fra il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e il consigliere comunale Roberto Quarta, che è stato eletto fra le file di FdI e continua a rivendicare la sua appartenenza al partito, nonostante sia stato avviato un procedimento di espulsione nei suoi confronti.

Stamani Quarta ha convocato una seduta della commissione consiliare Ambiente, di cui è presidente, dedicata all’impatto ambientale del piano traffico e sosta nel centro storico. In questa sede, ha invitato i colleghi di Fratelli d’Italia (a tale invito si è associato anche un altro consigliere di maggioranza, Ercole Saponaro) a ritirare una mozione depositata ieri, in vista del consiglio comunale in programma martedì prossimo (14 maggio).

La mozione di FdI

Il documento è a firma dei consiglieri Mario Borromeo, Maria Lucia Vantaggiato, Jacopo Sticchi e Raffaele De Maria. Questi chiedono alla giunta comunale e al sindaco Marchionna di “porre in essere ogni attività, interlocuzione e/o intervento necessario ad individuare e/o predisporre nuove aree parcheggio al servizio del centro storico nonché a potenziare la fruibilità dell'area già esistente sita in via Spalato, almeno nel trimestre estivo, tramite un piano di collegamento gratuito (ad esempio navette, circolari etc..), veloce e frequente che la colleghi con i punti nevralgici del quartiere e più nello specifico con Piazza Vittoria, piazzale Lenio Flacco e stazione centrale e comunque contestualmente e non successivamente all'eventuale istituzione di nuove aree pedonali nel centro storico”. Inoltre propongono di “stipulare un protocollo d'intesa con le associazioni dei commercianti avente ad oggetto le modalità di attuazione nonché di scelta di nuove aree da pedonalizzare nel periodo estivo”.

"Se da un lato - si legge ancora nel documento di Fratelli d'Italia, a proposito dell'istituzione di Ztl estive - si registrano apprezzamenti da parte di alcuni residenti del centro storico per una maggiore, a loro riservata , disponibilità di parcheggi nelle aree interdette, dall'altro invece si raccolgono diversi feedback negativi da commercianti e visitatori, questi ultimi troppe volte protagonisti di intense serate estive trascorse in giro per il Centro ma alla ricerca di uno stallo libero. Certe dinamiche, obiettivamente, non possono caratterizzare una Città che punta al turismo e il suo sviluppo, disagi che purtroppo tendono a "scoraggiare" avventori e visitatori, il tutto a discapito delle tante attività commerciali del Centro Storico".

Quarta: "A senso unico a favore dei commercianti"

Roberto Quarta rimarca di non aver condiviso tale mozione, che a suo avviso “tutto fa, tranne che andare incontro alla tutela del centro storico”. “Sembra sia – aggiunge il presidente della commissione Ambiente – a senso unico a favore dei commercianti. Non tiene in considerazione le esigenze dei residenti”. A tal proposito, Quarta fa riferimento a una pec del comitato dei residenti del centro storico inviata ieri all’amministrazione comunale, in cui si segnalano i primi problemi dovuti all’ingolfamento delle strade fra piazza Vittoria, piazza Duomo e piazza Santa Teresa.

Quarta invita ad “anticipare i tempi della chiusura della Ztl”. Bisogna “capire che i residenti vengono prima di ogni cosa e certamente bisogna andare incontro ai commercianti, evitando il rischio ricorsi al Tar”. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone Rossi, che ha preannunciato la presentazione di una mozione che impegnerebbe l’esecutivo a riattivare le Ztl e a chiudere il traffico corso Garibaldi a partire dalle 20.30, con chiusura dei corsi anche nei giorni festivi.

I precedenti provvedimenti

Va ricordato che l’amministrazione Marchionna, insediatasi da pochi giorni, nel giugno 2023 emanò un’ordinanza che ricalcava in modo quasi integrale le disposizioni estive della giunta Rossi, con l’istituzione di Ztl e l’interdizione serale dei corsi, per poi fare un parziale dietro front, optando per l’apertura di corso Garibaldi sia al traffico che alla sosta, anche nelle sere estive. Ma ad aprire un contenzioso con il comitato dei residenti fu l’ordinanza in materia di emissioni sonore. Il provvedimento adottato a giugno dalla giunta fu infatti impugnato dal comitato, che al Tar ebbe la meglio sull’amministrazione comunale.

Ora si dovrà trovare un compromesso fra le istanze dei residenti e quelle dei commercianti. L’annosa questione è strettamente connessa all’atavico problema della carenza di posti auto che affligge da anni la città.

