D'Attis: "L'ex base Usaf non ospiterà hotspot per l'accoglienza dei migranti"

L’ex base Usaf situata fra Brindisi e San Vito dei Normanni non ospiterà alcun hotspot per l’accoglienza di migranti. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha escluso un’ipotesi circolata negli ultimi giorni. A comunicarlo è il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia).

“Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – afferma D’Attis - mi ha appena confermato ufficialmente che non sarà previsto alcun hotspot per accoglienza di immigrati presso la ex Base Usaf di Brindisi-San Vito dei Normanni”.

“Dopo aver incontrato i sindaci di Brindisi, Giuseppe Marchionna Sindaco, e di San Vito dei Normanni, Errico Silvana – prosegue il deputato - avevo rappresentato al ministro la posizione che escludeva questa ipotesi anche in considerazione del fatto che è nostra intenzione procedere verso la valorizzazione economica di quel bene attraverso un accordo tra amministrazioni locali, Agenzia del demanio, ministero della Difesa e Invimit”.

“Proprio recentemente – afferma ancora D’Attis - abbiamo avuto un incontro con il presidente Nuccio Altieri su questo argomento e che ringrazio per l’attenzione dedicata assieme al collega senatore Roberto Marti”.

“Valorizzazione per noi – conclude D’Attis - significa insediamento di attività produttive che producono sviluppo e nuova occupazione. ringrazio il Ministro Piantedosi che non ha esitato un attimo ad approfondire e a sostenere la nostra impostazione”.