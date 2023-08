La Piazza, Decaro a Fitto: "Spieghi motivi spostamento fondi Pnrr"

CEGLIE MESSAPICA - "Mando un messaggio a Meloni e al ministro Fitto, anche se in realtà lo mando sistematicamente. Io sento Fitto una o due volte la settimana, ormai sento più lui che mia moglie. Vorrei che ci spiegassero le motivazioni dello spostamento dei soldi destinati ai Comuni per 13 miliardi e non le spese di alcuni Ministeri". Le parole di Antonio Decaro si riferiscono alla "rimodulazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza annunciato dal ministro Fitto. Il sindaco di Bari e presidente Anci le ha pronunciate ieri sera (sabato 27 agosto 2023) durante "La Piazza", la kermesse estiva di Affaritaliani che si tiene a Ceglie Messapica. Fitto potrà rispondere a stretto giro di posta: infatti la sua presenza è prevista per questa sera, durante la seconda giornata.

Decaro ha parlato anche del proprio futuro politico: "L'anno prossimo non sarò più il sindaco di Bari. Non posso ricandidarmi, perché noi siamo l'unico paese in Europa che non ha il terzo mandato per i sindaci. Ma in città ci sono tante risorse che potranno fare questo lavoro. Io vorrei restare sul mio territorio". E un Decaro sulla scia di Emiliano, candidato alla presidenza della Regione Puglia? Il primo cittadino barese ha risposto con queste parole: "Per la Regione ci vuole tempo, mancano due anni e mezzo".

Il dibattito, ovviamente, non verteva solo sul futuro di Decaro. Il presidente dell'Anci si è rivolto a un'altra ospite: Elvira Calderone, ministro del Lavoro del Governo Meloni (a proposito, la kermesse quest'anno si chiama "Meloni d'autunno"). Il primo, parlando dell'eliminazione del reddito di cittadinanza, ha spiegato che molte persone rischiano di ritrovarsi per strada. La ministra ha replicato: "I numeri di chi perde il reddito di cittadinanza non sono numeri da bomba sociale". Sempre Caldorone ha bocciato l'idea di salario minimo.

Tanti ospiti durante la prima serata, ma c'era un convitato di pietra: il generale Roberto Vannacci, autore di un libro che ha suscitato polemiche per alcune frasi che alcuni bollano come "infelici", altri direttamente come "nefandezze". Il generale, in un primo momento doveva essere ospite de La Piazza. Poi, ha declinato. Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano (Fratelli d'Italia), parlando del militare, ha spiegato: "Io personalmente non l'avrei invitato, ma credo che non avrebbe dato nè tolto nulla alla manifestazione, rispetto alle stupidaggini che ha scritto sul suo libro, che non leggerò e che non comprerò".

Il direttore di Affaritaliani, Angelo Maria Perrino, non si è tirato indietro sulla vicenda, dichiarando: "Il generale Vannacci ha fatto tutto da solo, ha accettato e poi ha rinunciato. E' preoccupato - l'ho sentito stamattina (ieri, ndr) - perché pur non essendo la nostra una manifestazione strettamente politica ma con una presenza di politici, questo possa essere per lui la buccia di banana che il sistema sta cercando per fregarlo. Così preferisce evitare di cascare nel tranello. Ma l'ho sentito e l'ho trovato molto scosso".

Oggi, domenica 27 agosto, alle 19:30 è prevista la seconda giornata della rassegna. Ci sarà una "sfilata" di ministri del Governo Meloni. Sono infatti previsti gli interventi del ministro forzista Antonio Tajani (Affari esteri), di quello leghista Matteo Salvini (Infrastrutture e trasporti) e, come ricordato sopra, di Raffaele Fitto (Affari europei, Sud e Pnrr). Saranno presenti, tra gli altri, anche Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) e Carlo Calenda (segretario di Azione). Poi, domani, sarà il turno di Francesco Paolo Sisto (vice ministro alla Giustizia) e Piercamillo Davigo (già magistrato e membro del Csm). Presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.