Pietro Franco sfida il sindaco uscente Barletta: "Saremo estremamente trasparenti"

VILLA CASTELLI - Sarà il 63enne Pietro Franco, già consigliere e assessore comunale, lo sfidante del sindaco uscente, Giovanni Barletta, in vista delle elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno, con la lista “Pietro Franco Sindaco”. “Una lista – afferma Franco - fatta di donne e uomini liberi, indipendenti, che considerano lo sviluppo di Villa Castelli come l’unico obiettivo a cui tendere, insieme. Una lista civica che, attraverso lo strumento della partecipazione condivisa, vuole permettere ai tutti di scegliere e progettare il futuro della propria comunità”.

“L’esperienza acquisita in questi anni come consigliere comunale e assessore – spiega Franco – ma soprattutto il rapporto di estrema fiducia, rispetto e sincerità con la mia gente, mi ha spinto a fare questa scelta, anche e soprattutto, da coloro che non si riconoscono più nella precedente amministrazione che ha anteposto la sua ‘anima’ imprenditoriale ai bisogni dei cittadini. Il nostro, invece, è un progetto capace di rispondere ai reali problemi di Villa Castelli: la mancanza di sicurezza e di tutela ambientale, l’insensibilità verso i diritti degli animali, la speculazione in tema di salute, la fuga dei nostri giovani e l’assenza di investimenti sulle tematiche sociali, sulla cultura e il turismo. Persone, lavoro e territorio, questi saranno i tre pilastri sui quali si muoverà il nostro progetto amministrativo”.

Durante la conferenza stampa, quindi, sarà presentato il programma elettorale, un contenitore di idee “frutto di un percorso partecipato al quale possono ancora aderire tutti coloro che si riconoscono nei valori e negli obiettivi che verranno illustrati”, conclude il candidato sindaco che, però, precisa: “Non facciamo promesse, noi preferiamo l’impegno quotidiano, la passione, le energie di chi lavora con l’anima e il cuore per il proprio paese e ai cittadini e alle cittadine che pensano che non serva a nulla andare a votare ‘perché sono tutti uguali’ posso solo dire che sappiamo distinguere il bene comune dall’interesse particolare e che il favore personale è la causa della decadenza collettiva”.

“Per questo – conclude - saremo estremamente trasparenti su chi siamo e su cosa vogliamo fare per Villa Castelli. Informatevi sui candidati sindaci, sui consiglieri e sulle consigliere, leggete i programmi, pretendete risposte giuste e concrete così da giungere in cabina elettorale con piena scienza e coscienza”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui