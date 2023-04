Elezioni a Brindisi, svolta nel centrodestra: Pietro Guadalupi fa un passo indietro

BRINDISI - Pietro Guagalupi rinuncia alla candidatura a sindaco di Brindisi. L'ex presidente del consiglio comunale ha annunciato il passo indietro attraverso una nota diramata nella tarda serata di mercoledì (5 aprile). Potrebbe trattarsi di una svolta decisiva nell'ormai stucchevole vicenda riguardante la scelta del candidato primo cittadino del centrodestra in vista delle elezioni amministrative in programma a Brindisi il 14 e 15 maggio. La rinuncia di Guadalupi potrebbe infatti spianare la strada alla candidatura di Giuseppe Marchionna, già sindaco di Brindisi nei primi anni '90, alla guida di una coalizione di centrodestra coesa. Con ogni probabilitò se ne capirà di più nella giornata di giovedì.

Quel che è certo è che si sblocca uno stallo che durava da settimane, dopo una lunga serie di riunioni infruttuose. "Il perdurare di una situazione paradossale all’interno del centro destra - afferma Guadalupi - brindisino non consente ulteriori esitazioni . Ritengo non ci siano più le condizioni per continuare ad offrire la mia disponibilità ad essere il candidato sindaco per la coalizione di centro destra della città di Brindisi".

"Ringrazio, pertanto, tutti coloro che in queste settimane hanno sostenuto con forza la mia candidatura ed auguro al centrodestra brindisino e pugliese di ritrovare quanto prima la capacità di affrontare con serietà e soprattutto con coerenza le sfide future".