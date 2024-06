Pista ciclabile delle polemiche, le opposizioni: "Le modifiche non sono gratis"

BRINDISI - Quando, più di dieci anni fa, l'Amministrazione capitolina annunciò la chiusura al traffico dei Fori Imperiali, le polemiche fioccarono. È ovviamente un'iperbole, ma anche la diatriba intorno alla pista ciclabile di viale Aldo Moro non scherza. È un argomento dibattuto a Brindisi e, per rimanere alle ultime puntate, si può ripartire da ieri (lunedì 24 giugno 2024), quando l'assessore Gianluca Quarta ha rilasciato delle dichiarazioni su un recente decreto del ministero dell'Ambiente che apre alla possibilità di modificare o di spostare l'ubicazione del contestato progetto. Se quest'ultimo aspetto ottiene il plauso di Confesercenti, si registra una "precisazione" al vetriolo da parte di alcuni consiglieri d'opposizione che dicono, in soldoni, "guardate che le variazioni progettuali non sono mica gratis et amore dei", parafrasando liberamente la loro nota.

"La scelta di viale Aldo Moro è sbagliata, si cambi"

Prima, il plauso, si diceva: "È noto che Confesercenti, 'Fare verde' e Immagina Brindisi, oltre ai residenti e ai commercianti di quel tratto stradale molto trafficato, non hanno mai condiviso quel tipo di location individuata dalla precedente Amministrazione comunale, sia per la sede stradale non congrua, dovendo prevedere anche dei parcheggi auto, che per l'elevata incidenza del traffico veicolare, causa spesso di ingorghi, con la conseguente impossibilità di transito dei mezzi di soccorso e di ordine pubblico", recita una nota.

Sempre nel comunicato, Confesercenti e le due associazioni ricordano che l'assessore Quarta, rispondendo al consigliere comunale suo omonimo, Roberto, aveva aggiunto come post scriptum alla risposta spiegando che "asfaltare non è mai un danno, al massimo è un ripristino". Ecco, da Confesercenti chiedono con solerzia il ripristino della sede.

"I costi delle modifiche scaricati sui Comuni"

Tutto bene, dunque? Manco per niente: Roberto Quarta aveva fatto notare come i lavori stessero proseguendo. L'assessore aveva risposto che è normale, ci sono tempi tecnici. E a proposito di lavori, i consiglieri comunali di opposizione Francesco Cannalire, Lino Luperti, Alessandro Antonino, Denise Aggiano, Michelangelo Greco e Alessio Carbonella scrivono: "Neanche i suoi uffici gli (all'assessore Quarta, ndr) hanno creduto e i lavori di ultimazione della pista ciclabile stanno continuando di gran lena".

Poi, la lettura del decreto è un altro affondo delle opposizioni: "Il decreto destinato a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti beneficiari del programma Primus come Brindisi, consente all'occorrenza di modificare, mediante precisi presupposti, il progetto derogando ad una precedente disposizione ma non stanzia risorse. Insomma il Ministero (dell'Ambiente, ndr) guidato, neanche a dirlo, da Forza Italia scarica sui Comuni gli eventuali costi di revisione progettuale delle piste ciclabili, ma questo Gianluca Quarta non lo dice, perché indubbiamente non ha alcun interesse ad evidenziarlo".

