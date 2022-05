"Dal Pnrr 8,6 milioni di euro per i servizi sociali in provincia di Brindisi"

BRINDISI - "In provincia di Brindisi, per la tutela di minori, anziani e persone fragili, sono stati finanziati 11 progetti per un valore complessivo di 8,6 milioni di euro". E' quanto comunica la parlamentare Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle). "Si tratta di risorse provenienti dal Pnrr, finalizzate a favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Interventi fondamentali - continua la deputata brindisina (nella foto sotto) - per testimoniare la reale attenzione che si vuole offrire ai territori in vari settori dell’assistenza alla persona".

In particolare, sono stati finanziati tre progetti del Comune di Brindisi per un valore di oltre 1,5 milioni di euro. Tra le candidature valutate anche qualitativamente con un punteggio alto, quella presentata dal Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale dell'ambito territoriale sociale di Cisternino-Fasano-Ostuni: questo progetto per l'assistenza agli anziani è stato finanziato per un importo di 2,4 milioni di euro. "E’ importante riconoscere l'impegno dei responsabili degli uffici, Comune e consorzi d’ambito, che hanno avanzato queste candidature. Grazie a queste risorse economiche sarà possibile attivare e calibrare meglio alcuni servizi e attività per il supporto delle famiglie in difficoltà - riferisce Valentina Palmisano - ma anche per soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente. Sono finanziate anche iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo. Risorse e programmi necessari per offrire una risposta in termini di assistenza anche più funzionale a quelle che sono le esigenze dei territori".