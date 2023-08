Fratelli d'Italia: "Poca raccolta differenziata, così rischiamo l'ecotassa"

FRANCAVILLA FONTANA - A Francavilla Fontana la raccolta differenziata è al "58,99 per cento, ben al di sotto della soglia minima del 65 per cento", dunque "si affaccia all'orizzonte lo spettro dell'ecotassa che graverà ancora di più sui bilanci di famiglie, imprese e operatori commerciali". E' netto e mirato l'affondo del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Michele Iaia, all'indirizzo dell'Amministrazione Denuzzo. Spiega l'esponente di opposizione: "La raccolta dei rifiuti a Francavilla Fontana è regolata sulla base di un contratto già abbondantemente scaduto, in proroga da cinque anni. Il dato appare singolare non solo dal punto di vista dei rapporti contrattuali. I cittadini contribuenti sono privati di una serie di benefici sia sul piano economico e sia sotto quello dei servizi".

E' vero che è previsto prossimamente un bando di gara sulla raccolta rifiuti da parte dell'Aro Br/1 ma, si legge nella nota siglata da Iaia, "vi sono dei tempi tecnici di circa un anno, nella migliore delle ipotesi". "Altrettanto impellente deve essere una puntuale e precisa ricognizione delle specifiche del contratto attualmente in vigore, allo scopo di rendere efficaci e applicati nel concreto gli interventi che la ditta è chiamata a svolgere, mettendo a punto un sistema di coordinamento con i compiti complementari a cui è chiamato il Comune, che non si riducono - ovviamente - a dei report fotografici dal sapore effimero e beffardo. E qui siamo di fronte ad un'anomalia nell'anomalia, che è tutta francavillese", chiosa l'esponente di opposizione all'Amministrazione Denuzzo.

Per Iaia, non si parla solo di numeri, ma di condizioni di vivibilità: "La problematica si ripercuote anche sulle condizioni di pulizia e di igiene delle strade e degli spazi pubblici, sulla possibilità di ottenere quotidiani interventi di spazzamento accurato del centro storico e dei quartieri meno centrali. Il tutto con evidenti vantaggi in termini di vivibilità della città. Questo arco temporale incerto e grigio, che perdura in modo inaccettabile, impedisce alla città di Francavilla Fontana di ricevere i contributi Conai, ossia i corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferito, che possono essere riconosciuti ai Comuni in ragione dei conferimenti di rifiuti, con consequenziali effetti positivi sulla pressione fiscale gravante sui cittadini", conclude.