Mevoli attacca Elena Cecchettin. Pd: "Si dimetta". La replica: "La buttano in caciara"

BRINDISI – Il consigliere comunale Cesare Mevoli (Fratelli d’Italia) finisce al centro di una bufera politica per un paio di post pubblicati sul profilo Facebook in cui dice la sua sul femminicidio di Giulia Cecchettin, la giovane padovana brutalmente assassinata dal fidanzato Filippo Turetta. Nel primo post, due giorni fa, si leggono delle considerazioni su Elena, sorella di Giulia, che in più interviste rilasciate in questi giorni ha sollevato il tema del patriarcato, come sfondo sociale in cui è maturato l’atroce delitto.

“La sovraesposizione mediatica di Elena – si legge in un passaggio del post - con attacco frontale a tutti gli uomini, unito a forte desiderio di repressione e di ‘educazione alternativa’, è ormai quanto meno fortemente imbarazzante. Coincidenza, tutti i concetti che esprime, sono anche nel programma dell'élite. La sorella della sfortunata Giulia, sale in cattedra e senza che nessuno glielo chieda, colpevolizza e detta le regole che tutti gli uomini devono pedissequamente osservare”. E poi ancora: “I veri uomini non hanno bisogno dei consigli di una ragazza che farebbe meglio a rispettare la sorella, stringendosi attorno alla famiglia in un dignitoso silenzio di preghiera”. Infine: “Tutto il resto, è pura narrazione etichettabile come Agenda 2030, alla quale, siamo totalmente disinteressati!”.

Il giorno successivo Mevoli ha pubblicato un secondo post, focalizzato sulla figura dell’omicida. “Questi qua, purtroppo – si legge nel post - sono capaci di ammazzarvi per gelosia, possessione o invidia. Questi sono gli uomini da cui dovete star lontane, riconoscendo subito il pericolo alle prime sceneggiate. Questi sono il prodotto marcio di una società che combatte il maschio forte, il patriarcato è una storiella che vi raccontano quelle orribili streghe sovrappeso coi capelli viola nei loro deliranti proclami. Combattete il maschio debole con le unghie e con i denti, combattete il femminismo col cervello”.

Il Pd provinciale e cittadino: "Teorie di suprematisti di estrema destra"

Stamattina (sabato 25 novembre) sono arrivate le reazioni prima della Federazione provinciale e circolo cittadino Pd di Brindisi, poi del deputato del Pd, Claudio Stefanizzi. “Il violento attacco ad Elena Cecchettin, che da vittima diventa colpevole – si legge nella nota del Pd locale - basterebbe per indignare, ma il consigliere rincara la dose usando sciocche teorie per giustificare questa presa di posizione. La teoria sul maschio dominante che non si macchia di femminicidio, relegando questo tipo di delitti a soggetti lombrosianamente deboli ed effemminati, esprime un pensiero retrogrado ed è offensiva nei confronti di uomini e donne”.

Il Pd parla di teorie che “vengono puntualmente riproposte ad ogni femminicidio da gruppi di suprematisti di estrema destra, negando un problema culturale e patriarcale”. La federazione provinciale e il circolo cittadino invitano quindi i rappresentanti di ogni ordine e grado di Fratelli d’Italia a partire proprio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i suoi colleghi del gruppo consiliare e i componenti della maggioranza al Comune di Brindisi con in testa il sindaco di Brindisi Pino Marchionna, a prendere ufficialmente le distanze da tali assurde e infamanti affermazioni”.

“È evidente perciò - concludono - che un rappresentante delle Istituzioni che si lascia andare a questo tipo di esternazioni tese a negare ed a ridimensionare problemi sociali di questa portata, lanciando strali e insulti, deve immediatamente rassegnare le dimissioni da ogni incarico pubblico”.

Stefanazzi: "Teorie allucinanti"

Un duro attacco, come detto, arriva anche dal deputato Claudio Stefanazzi. “Con le sue allucinanti teorie del 'maschio alfa che non uccide’ – afferma il parlamentare del POdil consigliere brindisino di FdI, Cesare Mevoli, è riuscito inconsapevolmente a dimostrare quanto siano vere e fondate le parole di Elena Cecchettin. Quando ho letto il suo post ho provato vergogna, come padre, come uomo e come essere umano. Perché la politica c’entra davvero poco con tutto questo”.

“Ascoltare considerazioni di questo tenore e di questa gravità, soprattutto da un rappresentante delle istituzioni, fa onestamente accapponare la pelle perché – prosegue Stefanazzi - ci fa capire, qualora fosse ancora necessario, quanto radicata e pervicace sia una certa cultura di dominio e sopraffazione maschile. Questa cultura non parla solo il linguaggio della violenza ma anche quello della negazione e dello svilimento del problema e delle vittime”.

Bbc Alleanza Verdi - Sinistra: "Affermazioni retrogade"

Biasimo viene espresso anche da Brindisi Bene Comune e alleanza Sinistra/Verdi. “In tali affermazioni retrograde ed oscurantiste – si legge nel comunicato - ritroviamo tutti i pregiudizi sulle donne come Elena Cecchettin che dovrebbe restare in silenzio con i suoi cari , chiudersi nel dolore e pregare, anziché denunciare e far rumore”. “Resta da chiedersi, ed è una domanda retorica, se Cesare Mevoli può con le sue idee e pregiudizi essere un consigliere comunale di Brindisi, rappresentare tutti i cittadini”.

Movimemto 5 stelle

Anche il Movimento 5 stelle - gruppo territoriale di Brindisi attacca Mevoli. "E nostro dovere e sentimento - si legge in un comunicato dei pentastellati - quello di dissociarci da tutte le forme di irrispettosa considerazione e condanniamo tutto quello che intravede schiavitù in categorie di lavoratori, chi usa il potere per colpire i più deboli e chi utilizza definizioni comportamentali di genere superando il limite della civiltà".

"È a coloro i quali sbandierano con sicurezza tali distintivi che indirizziamo l’invito a non manifestarsi considerandosi elitari, a stare lontani da incarichi pubblici con inadeguati requisiti palesemente manifestati, invitando altresì a coltivare tutte le forme di rispetto per la persona in quanto tale, per poter essere all’altezza della società che ha permesso anche ad essi di acquisire dei diritti, persino quello di poter esprimere il proprio pensiero divergente che giammai dovrà

essere offensivo o caratterizzato da un becero qualunquismo".

La replica di Mevoli: "Non rinuncerà mai a esprimere il mio punto di vista"

Stamattina, sempre dal suo profilo Facbeook, Mevoli ha risposto agli attacchi del Pd, che “come sempre – scrive il consigliere comunale - butta in caciara ogni cosa, l'importante è alzare polveroni e distrarre la gente dalla inconcludenza dei loro governi passati, nazionali o cittadini che siano”. “Io non rinuncerò mai – scrive Mevoli - ad esprimere il mio punto di vista, che sia condiviso o meno”.

Poi una considerazione sul contenuto del suo post. “Io ho contestato ad una ragazzina il diritto di pretendere che ‘tutti gli uomini devono (debbano) chiedere scusa’. Scusa a chi? Per quale motivo? In Italia e nel mondo ci sono uomini che uccidono donne, donne che uccidono uomini, genitori che uccidono figli e figli che uccidono genitori. Sono tutti omicidi, e tutti vanno puniti secondo legge. Ma non credo che ci siano categorie particolari che debbano scusarsi”.

“Le donne - scrive ancora Mevoli - hanno ruoli sempre più importanti nella società, possono ricoprire ogni tipo di incarico e lo fanno pure bene. Noi abbiamo scelto di farci guidare da una donna, a capo del partito, e col lavoro quotidiano le abbiamo affidato la guida della Nazione, cosa che le sta riuscendo benissimo. Ad avercene, altre così. La signorina Cecchettin ha tutta la nostra solidarietà per quanto accadutole, ma piuttosto che imbarcarsi in una crociata a senso unico, pretenda giustizia per la sorella nei confronti dell'unico responsabile, chi l'ha assassinata brutalmente. Perché le donne sono sacre, e come dice un vecchio adagio, ‘non si battono neanche con un fiore’”.

Sempre Mevoli, un un post successivo, scrive: "Fin dal primo giorno, la lotta alla violenza contro le donne è stata una priorità dell’azione del Governo Meloni: abbiamo rafforzato i fondi e potenziato le norme di prevenzione e contrasto". "Oggi è un’occasione in più per ribadire e rinnovare il nostro impegno a difesa delle donne e nel fermare la catena di violenza".

