Pista ciclabile, i lavori continuano: botta e risposta fra consigliere e assessore

BRINDISI – Non si placano le polemiche sulla pista ciclabile in viale Aldo Moro. Il cantiere è al centro di una nuova diatriba fra il consigliere comunale Roberto Quarta e l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianluca Quarta.

Prima, però, bisogna fare un passo indietro fino a ieri, quando l’assessore ha rilasciato delle dichiarazioni su un recente decreto del ministero dell’Ambiente che apre alla possibilità di modificare o di spostare l’ubicazione del contestato progetto. I lavori per il completamento della pista, come noto, sono ripartiti un paio di settimane fa, a seguito dell’assegnazione dell’appalto a un’azienda di Carovigno, dopo la rescissione del contratto con il precedente appaltatore.

Gli operai erano al lavoro anche stamattina. La cosa è stata rimarcata da Roberto Quarta. “Forse sarebbe più dignitoso che l’assessore ai Lavori pubblici - scrive Quarta in un post sul suo profilo - dia le dimissioni. Venti operai ad asfaltare la pista ciclabile stamattina dopo la notizia di ieri lanciata dallo stesso sul probabile spostamento e/o rimozione. Soldi pubblici buttati al vento!”

A stretto giro arriva la replica dell’assessore Quarta. “È chiaro che a fronte di un decreto ministeriale arrivato nel pomeriggio di ieri – afferma Quarta - la ditta appaltatrice continui i lavori. Bisogna avere almeno il tempo di comunicarglielo. Non basta un messaggio whatsapp o una telefonata. Ci sono contratti e modalità da rispettare”.

“Domani – prosegue Quarta - è convocata una riunione tecnica per valutare il da farsi. Capisco che qualcuno sia sempre ansioso di fare scoop per trovare un posto al sole ma deve capacitarsi che la soluzione è stata trovata. P.s.: asfaltare non è mai un danno, al massimo è un ripristino!”

