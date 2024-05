"Road to Battiti": monta la polemica sui costi. Marchionna: "Ho convocato gli organizzatori"

BRINDISI – Lo spettacolo è lo stesso, ma la sproporzione fra le somme stanziate è lampante. Il Comune di Brindisi ha impegnato una somma pari a 30.500 euro (25mila euro al netto dell’Iva) in favore della Fono Vipi Italia Spa, per l’evento “Road to Battiti – Puglia: mille volti da scoprire”, nell’ambito del Radio Norba Battiti Live. Si tratta dello show andato in onda ieri sera (sabato 11maggio) sul lungomare Regina Margherita, con l’esibizione di Emma Marrone, che ha cantato due brani davanti a una scalinata Virgilio stracolma, dopo lo show dei dj di Radio Norba,

Lo stesso tipo di evento si ripeterà stasera, alle ore 21, davanti alla scalinata Antelmi di Ostuni, dove si terrà il concerto di Alessandra Amoroso. A Foggia, invece, lo scorso 4 maggio, si è svolto il concerto di Geolier. Ma le amministrazioni comunali della Città Bianca e del capoluogo dauno hanno stanziato rispettivamente 12mila euro (10mila al netto dell’Iva) e 14.640 euro (12mila al netto dell’Iva), a differenza dei 25mila deliberati dalla giunta comunale di Brindisi, con provvedimento dello scorso 19 aprile.

Come mai una tale discrepanza? La domanda se la sono posta nelle ultime ore il consigliere comunale Roberto Quarta e l’ex assessore alle Attività produttive del Comune di Brindisi, componente della segreteria cittadina del Pd, Oreste Pinto. Ma in realtà è lo stesso sindaco Giuseppe Marchionna a volerci vedere chiaro. “Stamattina – dichiara il primo cittadino a BrindisiReport – ho contattato telefonicamente gli organizzatori dell’evento e li ho convocati per domani. Dovranno fornire spiegazioni”.

La polemica

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Oreste Pinto ricorda che il Comune di Brindisi, sottoposto a piano pluriennale di riequilibrio, “notoriamente versa in situazione di difficoltà economica”. Ma nonostante questo “sborsa più del doppio di Foggia e quasi il triplo di Ostuni”, per “un evento a capienza limitata nel quale un unico artista si esibisce per meno di dieci minuti”. Pinto pone i seguenti quesiti: “Come si motiva una tale disparità di costi?; Su quali criteri l'Amministrazione brindisina ha ritenuto plausibile sborsare, a scatola chiusa, una cifra notevolmente superiore rispetto alle altre municipalità?; È davvero opportuno spendere cifre così alte per un evento musicale di qualche manciata di minuti, in un contesto di difficoltà economiche?”.

“È innegabile - prosegue l’ex assessore - che ogni manifestazione che promuove la città di Brindisi sia importante, ma non è concesso a nessuno prescindere da un uso responsabile delle risorse pubbliche, soprattutto quando vi è necessità che le erogazioni non vadano a discapito di eventi ben più rinomati e tradizionalmente più legati al territorio. Serve chiarezza, servono spiegazioni”.

Chiede spiegazioni, come detto, anche il consigliere di maggioranza Roberto Quarta. “Da quando questa amministrazione si è insediata – afferma Quarta - l’unica certezza è sempre stata quella che avremmo dovuto affrontare un percorso di lacrime e sangue. “Un Comune con un bilancio negativo, tagli e sacrifici sulle spalle dei cittadini. Tasse e imposte ai massimi livelli – prosegue Quarta- e purtroppo servizi molte volte al di sotto della normalità. È notizia di questi ultimi minuti che la serata di “Battiti” costerà alla casse comunali 30.500 euro a differenza della vicina Ostuni di appena 12.000 euro. Sarà mia premura accertare che tale notizia corrisponda al vero e ove fosse così mi attiverò a presentare una interrogazione urgente”.

Il sindaco

Anche il sindaco Marchionna è rimasto spiazzato dallo squilibrio fra la somma impegnata dalla sua amministrazione e gli importi stanziati dagli altri enti, per spettacoli pressoché identici. “Ho acquisito - dichiara il primo cittadino - le delibere di Brindisi e di Foggia. Sostanzialmente sono identiche alle nostre, anche se Foggia si carica anche di tutti i servizi e del piano di sicurezza”.

Marchionna ha contattato gli interlocutori della società che organizza la kermesse. “Li ho convocati – spiega – per domani mattina. Devono spiegare dove stanno le differenze”. Il sindaco rimarca che il contributo concesso dal Comune di Brindisi è “relativo a degli spot pubblicitari per la città che hanno girato e gireranno per un mese, sia a livello radiotelevisivo regionale, che su Canale 5 (dove andranno in onda gli show principali del tour di Battiti live, ndr). Tutta la strutturazione dello spettacolo è a carico loro”. “Erano partiti - prosegue Marchionna – proponendoci un contributo di 50mila euro. Mi sono opposto, ritenendolo eccessivo, per uno spettacolo di questo genere”.

Alla fine, dunque, è stato concesso il contributo da 25mila euro: il doppio di quello dato dal Comune di Ostuni. “Devono darci spiegazioni – insiste Marchionna - di questa diversità di trattamento, soprattutto a fronte delle stesse interlocuzioni. Perché so per certo che chi ha interloquito con me, ha interloquito anche con Ostuni”. Il sindaco chiarisce che il pagamento è stato sottoposto a rendicontazione. “Non abbiamo ancora speso - chiarisce - una lira. Per avere i soldi dovranno darci delle spiegazioni molto significative. Già da questo momento il mio orientamento è non andare oltre il corrispettivo tale e quale a quello di Ostuni. Perché gli spettacoli sono identici”.

