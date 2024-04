Pista ciclabile, opposizione: “Quarta si dimetta”. Fdi: “Chi ha speculato, ora si scusi”

Scoppia nuovamente la bagarre politica intorno al progetto di pista ciclabile in viale Aldo Moro, dopo la conferenza stampa in cui il sindaco Marchionna ha annunciato che si proseguirà con il progetto originario, per evitare un danno erariale non inferiore ai 450mila euro, a carico del comune di Brindisi.

I gruppi di opposizione chiedono le dimissioni dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, per la posizione che aveva assunto contro la pista, quando rivestiva il ruolo di consigliere di minoranza.

L'opposizione

Il Partito democratico invita l’assessore Quarta “a un atto di chiarezza e di lealtà al cospetto di quei cittadini sedotti e traditi dal già consigliere d’assalto sempre armato di telefonino, che sono stati scientemente raggirati con impegni fuorvianti e inattuabili per uno scopo prettamente politico-elettorale”. “Oggi il sindaco, e non poteva essere diversamente – si legge nella nota del Pd - ha messo la parola fine alla telenovela delle pista ciclabile di viale Aldo Moro confermando l’impostazione amministrativa e dei lavori del progetto originario e al contempo commissariando di fatto l’assessore Gianluca Quarta che, a questo punto deve necessariamente trarne le conseguenze, ridando dignità al ruolo che ricopre e rassegnando le dimissioni per manifesta incapacità”.

“Il sindaco Marchionna - affermano Pasquale Luperti e Michelangelo Greco - ancora una volta è stato costretto a tappare le falle di una amministrazione che va a rotoli per l'incapacità politica ed amministrativa di alcuni suoi esponenti di primo piano. L'ultimo episodio di questa storia tristissima è rappresentato dalla pista ciclabile”. “Oggi l'assessore ai lavori pubblici, come ormai fa da tempo, resta in silenzio e chiede aiuto al primo cittadino. È un atteggiamento imbarazzante - proseguono i due consiglieri - e senza precedenti che richiede decisioni forti e conseguenziali da parte del sindaco: Quarta deve dimettersi, nell'interesse complessivo della città di Brindisi! Adesso non resta che attendere che qualcuno batta un colpo”:

“Non abbiamo mai nascosto - afferma Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi) - le diverse criticità esistenti ma non abbiamo mai promosso iniziative insostenibili come invece lo stesso Quarta ha fatto fino a pochi mesi fa promettendo soluzioni a tutto quando invece, ad oggi, è chiaro come non sia stato capace neanche di far rispettare i tempi dei lavori da lui stesso sanciti”. “La sua guida disastrosa dell'assessorato ai lavori pubblici - conclude Antonino - ormai è sotto gli occhi di tutti e l’unica cosa dignitosa che può fare è quella di rassegnare le dimissioni.

La maggioranza

La segreteria cittadina e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia attaccano i consiglieri Roberto Quarta (eletto proprio fra le file di Fdi, ma al centro di un procedimento di espulsione dal partito). “Perché si ricordano solo ora - si legge in un comunicato di Fdi - del problema della ciclabile quando avrebbero potuto denunciare durante la progettazione le criticità che solo ora scoprono, ovvero quando avrebbero potuto incidere anche come semplici cittadini?”

“Purtroppo – prosegue FdI - l'epilogo non è stato quello sperato. La ciclabile è lì, e pare che ci tocchi tenercela per almeno 5 anni, tutto il resto sono frottole. In questi mesi, in silenzio ma con il massimo impegno, con tutta la maggioranza, sono stati approfonditi tutti i possibili dettagli per evitare di consegnare alla Città questo orribile regalo pensato, studiato e voluto dall' amministrazione Rossi e dal Pd, ossia da coloro che oggi provano a defilarsi e a scaricare le presunte colpe utilizzando e strumentalizzando le suddette manie di protagonismo dei sopracitati consiglieri, che fin dal primo giorno dal loro insediamento, in barba a quanto avevano sostenuto durante la campagna elettorale, hanno fatto banchetto ed alleanze con l'amministrazione uscente , loro avversari politici in teoria o almeno così avevano detto ai brindisini, pur di sedersi su quei desiderati banchi”.

