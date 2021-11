Elezioni provinciali, Italia Viva: "Libertà di scelta ai nostri consiglieri"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Lorenzo Guadalupi, Coordinatore provinciale e capogruppo in Consiglio comunale - Italia Viva Brindisi

Il termine ultimo per la presentazione delle liste per le prossime elezioni provinciali è scaduto. Nonostante le varie interlocuzioni intraprese in queste settimane, abbiamo deciso di non assumere una posizione ufficiale di partito, lasciando così ai singoli consiglieri del nostro schieramento la libertà di decidere chi sostenere in questa competizione elettorale provinciale del 18 dicembre.

L’avvio delle consultazioni tra forze politiche nel capoluogo è stato propedeutico in maniera celata ma non troppo, è inutile nasconderlo, anche alle prossime elezioni elettorali amministrative del 2023. Dunque, è stata l’occasione per noi di Italia Viva Brindisi, innanzitutto per osservare le forze politiche e il modus operandi con cui si sono mosse nel tentativo di creare nuove coalizioni del domani. Pare chiaro che la storia non è cambiata: scelte autoritarie, tentate forzature e personalismi inquinano lo scenario politico brindisino.

Infine, colgo l’occasione per augurare un grande in bocca al lupo a tutti i candidati coinvolti nella corsa al seggio provinciale e auspicare alla Città di Brindisi che la politica locale, alle prossime elezioni amministrative, produca un dialogo costruttivo tra soggetti politici e con i cittadini e che cerchi una visione quanto più ampia e condivisa possibile, capace di traghettare Brindisi verso un nuovo Rinascimento. Italia Viva concorrerà solo con chi vorrà costruire “Brindisi 2040” con un metodo sano, interpretando le reali esigenze in primis di imprese, lavoratori e cittadini brindisini.