Pendenze con il Comune: "Potenziale incompatibilità di alcuni consiglieri comunali"

BRINDISI – Alcuni consiglieri comunali potrebbero trovarsi in una posizione di incompatibilità, per delle pendenze nei confronti dell’amministrazione comunale. La questione è stata affrontata nel corso del consiglio comunale che si è svolto stamattina (lunedì 29 aprile). La seduta era stata convocata per le approvazioni del rendiconto 2023 e di un debito fuori bilancio, come unici punti all’ordine del giorno. Si pensava a una discussione rapida. Il colpo di scena è arrivato subito dopo l’appello, quando Pasquale Luperti (Uguaglianza cittadina) e Michelangelo Greco (Movimento Regione Salento) hanno sollevato la questione riguardante potenziali incompatibilità in consiglio comunale.

Il tema era stato posto dagli stessi consiglieri già lo scorso ottobre, tramite una nota inviata sia al segretario generale che alla prefettura. I contorni della vicenda non sono ben chiari. A quanto pare vi sarebbero dei consiglieri che avevano delle pendenze, nel frattempo sanate. E poi ci sono uno o più consiglieri che non hanno ancora estinto dei debiti con l’ente.

Luperti ricorda che il segretario in carica all’inizio della consiliatura, cui poi è subentrato l’attuale segretario, Francesco Rosario Arena, aveva escluso la presenza di consiglieri comunali incompatibili. Ma adesso la faccenda torna in auge. E Luperti è perentorio: “Se un consigliere comunale ha debiti o contenziosi con l’amministrazione, non può fare il consigliere”.

Il segretario generale Arena, sollecitato dallo stesso Luperti, ha spiegato che oggi non ci sono problemi di legittimità di questo consiglio, chiarendo altresì che sono stati avviati e sono tuttora in corso degli approfondimenti su una situazione specifica. Considerata la complessità del tema, la seduta è stata sospesa e a stretto giro è stata convocata una conferenza dei capigruppo.

Su proposta di Roberto Fusco (Movimento 5 stelle) è stato chiesto al segretario generale di redigere un parere su due interrogativi. Questo consiglio comunale è idoneo a deliberare? Poiché, nelle more, molti consiglieri hanno sanato, questa sanatoria copre anche il periodo precedente, o produce i suoi effetti solo da questo periodo?

Il parere dovrà essere consegnato entro giovedì prossimo (2 maggio), quando il consiglio comunale è stato riconvocato per discutere delle contestazioni delle cause di incompatibilità, del rendiconto consuntivo 2023 e di un debito fuori bilancio. La seduta, programmata per le ore 9, sarà preceduta da una conferenza dei capigruppo. L’assemblea odierna, come concordato dai capigruppo, è stata sciolta per mancanza del numero legale.

Cannalire: "Grave mancanza degli uffici preposti"

Francesco Cannalire, capogruppo del Pd, denuncia intanto "una grave mancanza da parte degli uffici preposti alla verifica e al controllo delle cause di incompatibilità degli assessori e dei consiglieri comunali che rischia di viziare gli atti del comune e, al contempo, di non mettere nelle condizioni di ottemperare ai potenziali incompatibili". "Un corto circuito amministrativo - prosegue Cannalire - che penalizza sicuramente il buon andamento e la gestione della cosa pubblica. Non può e non deve essere accollata ai consiglieri comunali la responsabilità di evidenziare situazioni di incompatibilità quando ci sono uffici e soprattutto atti consiliari e autodichiarazioni degli stessi amministratori che attestano l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità".

"Per questo - conclude Cannalire - abbiamo chiesto al segretario generale di procedere, senza riserva alcuna, a rivalutare la situazione di ogni amministratore, consigliere comunale o assessore che sia, per avere un quadro chiaro rispetto alla criticità di presunte incompatibilità".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui