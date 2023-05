Presentati gli assessori per la seconda esperienza di Denuzzo: ecco i nomi

FRANCAVILLA FONTANA - Domenico Attanasi, Numa Ammaturo, Giuseppe Bellanova, Eleonora Marinelli, Carmine Sportillo, Sergio Tatarano e Annalisa Toma. A sette giorni esatti dalla proclamazione, il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha presentato ufficialmente a Castello Imperiali i nuovi assessori della Giunta comunale. “Da oggi – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – Francavilla Fontana ha una nuova Giunta composta da persone qualificate e determinate ad attuare il nostro programma. Auguro ad ognuno di loro buon lavoro e ringrazio le liste per il dialogo sempre costruttivo di questi giorni.”

Domenico Attanasi, avvocato e Presidente del Consiglio Comunale uscente, sarà il nuovo vicesindaco e si occuperà di Urbanistica, Politiche abitative, Contenzioso e Politiche comunitarie. “Sono onorato per questo doppio incarico. Mi metterò da subito al lavoro – ha commentato il neoassessore e vicesindaco Attanasi – in continuità con quanto realizzato sul fronte urbanistico nella passata consiliatura. Abbiamo davanti obiettivi fondamentali da raggiungere per rendere più competitiva e attrattiva la nostra città.”

Numa Ammaturo, avvocato ed ex consigliera comunale con delega all’Asi, si occuperà di Ambiente, Verde pubblico, Sport, Spettacolo, Tutela e Benessere animale e Politiche giovanili. “Non nascondo l’emozione per questa mia prima esperienza in Giunta. Ringrazio – dichiara la neoassessora Ammaturo – tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. Abbiamo davanti cinque anni per completare il lavoro avviato e far decollare nuovi progetti.”

Giuseppe Bellanova, ex presidente dell’Ambito Br3, si occuperà di Politiche Sociali, Personale e Diritti allo studio. “Ringrazio il sindaco – afferma l’assessore Bellanova – per aver indicato il mio nome per una delega fondamentale come quella dei servizi sociali. Lavorerò con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro consapevole delle difficoltà che molti nostri concittadini vivono quotidianamente.”

Eleonora Marinelli torna, dopo l’esperienza nella Giunta Denuzzo I, a ricoprire le deleghe a Bilancio, Tributi e Patrimonio. “L’assessorato al Bilancio – commenta a caldo la neoassessora Marinelli – è strategico per lo svolgimento di tutte le attività che riguardano la pubblica amministrazione.”

Carmine Sportillo, ingegnere e segretario cittadino del Pd, si occuperà di Attività Produttive, Precariato, Politiche della notte, Turismo e marketing territoriale, Attuazione del Pnrr e Innovazione digitale. “Dopo un lungo percorso politico – spiega l’assessore Sportillo – è arrivato il momento della responsabilità. Ringrazio il sindaco per avermi affidato deleghe che hanno un forte impatto nella vita dei francavillesi. Lavoreremo per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per rafforzare il ruolo di Francavilla Fontana nel contesto regionale.”

Sergio Tatarano, avvocato ed assessore uscente della Giunta Denuzzo I, si occuperà di Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Trasparenza, Diritti Civili, Partecipazione, Spazio pubblico bene comune e Pari Opportunità. “Riprendiamo – commenta il confermato assessore Tatarano – il lavoro per una Francavilla sempre più accogliente e più vivibile, nella promozione dei diritti e degli spazi fisici e di partecipazione a beneficio di tutta la comunità.”

Annalisa Toma, avvocato con esperienze da amministratore pubblico che si è presentata per la prima volta sulla scena politica francavillese, si occuperà di Lavori pubblici, Servizi cimiteriali, Politiche per le contrade e Politiche energetiche. “Sono emozionata per questo prestigioso incarico. Guiderò – dichiara l’assessora Toma – un settore strategico come lavori pubblici. Abbiamo davanti la sfida di chiudere i numerosi cantieri aperti e di avviarne di nuovi.”

Il sindaco Antonello Denuzzo ha tenuto per sé le deleghe Cultura, Politiche per l’istruzione e Legalità.