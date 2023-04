La presentazione del candidato sindaco Panzetta e del progetto OriaOltre

ORIA - Presentata ufficialmente la candidatura di Alfonso Panzetta a sindaco di Oria, appoggiato dalla lista OriaOltre. Panzetta, come si evince da una nota diffusa dalla lista civica, è dottore commercialista, innovation manager e formatore aziendale. Si legge nella nota: "Abbiamo documentato da dove partiamo, perché riprendiamo il percorso politico dalle progettualità realizzate da chi ci precede. Abbiamo spiegato in dettaglio alcuni punti fondamentali del nostro programma, che vedono al centro la persona, ossia il cittadino".

La lista punta l'attenzione su tre punti programmatici: "Sviluppo (ristorazione, servizi, commercio, agricoltura e artigianato), sicurezza (servizi per il benessere dei più fragili e presidio del territorio con regolamentazione e controllo) e decoro urbano ed extraurbano (servizi di pulizia, viabilità, verde pubblico, armonia architettonica e partecipazione civica). Inoltre, abbiamo illustrato attraverso slide e apposite analisi, la nostra idea di strategia di sviluppo, a partire da quella mirata ad accrescere il turismo anche attraverso le peculiarità del nostro centro storico, icona identitaria della nostra appartenenza a questa terra".

Infine, "abbiamo condiviso l’ambizione, concreta, di fare di Oria la 'Capitale della Cultura 2028'. Questa idea, che ha il sapore del 'guardar oltre', mirerebbe all’inevitabile valorizzazione del territorio, alla crescita della domanda e dell’offerta culturale, alla crescita dell’appeal turistico, il tutto in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, nella direzione dello sviluppo sostenibile. Abbiamo, in sintesi, illustrato una vera e propria visione politica. Continueremo a farlo, tutti insieme, per traghettare OriaOltre".