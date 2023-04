Lanzilotti presenta la sua coalizione: "Continueremo a costruire una Carovigno migliore"

CAROVIGNO - E’ stata presentata questa sera presso il castello Dentice di Frasso di Carovigno la coalizione del candidato sindaco Massimo Lanzilotti. Lanzilotti torna a incontrare la Città e lo fa con la squadra al completo. Dopo l’ufficializzazione delle candidature, spazio alla presentazione di tutti i candidati. Nomi, volti, vissuti di chi ha scelto di dare fiducia all’ex Sindaco della Città della ‘Nzegna per ripartire insieme con un progetto basato su forze civiche e composto esattamente da tre liste: Adesso, Carovigno Unita, Ripartiamo dal futuro.

“Noi siamo qui solo perché voi ci siete e solo perché il vostro affetto in questi anni non è mai mancato – ha introdotto Lanzilotti - Abbiamo depositato in Comune il nostro programma elettorale, una guida per continuare a costruire una Carovigno migliore, un patto per la Città che ogni singolo candidato ha sottoscritto pubblicamente con la propria firma stasera”. “Ricomincia un percorso da fare insieme a tutte quelle persone che hanno deciso di metterci la faccia – ha precisato Lanzilotti - che hanno deciso di darci una mano e che hanno aderito al nostro progetto perché sanno bene di aver scelto l’unico vero progetto serio e credibile per la Città”.

L’incontro pubblico è proseguito con la presentazione delle liste e dei candidati e con la sottoscrizione del programma da parte di ognuno.

Francesco Leoci, capolista di “Adesso” ha presentato la nuova compagine creata con il desiderio di aggregare un numero sempre maggiore di concittadini che condividano uguali obiettivi. Esponenti già con esperienza amministrativa alle spalle ma anche candidati che affrontano per la prima volta una campagna elettorale con grande entusiasmo. “Non ci sono leader calati dall’alto – afferma Leoci - Siamo un gruppo unito che vuole correre verso un traguardo che possa portare la nostra città il più in alto possibile, lì dove merita, dando fiducia a Massimo Lanzilotti, il sindaco migliore per la nostra tanto amata Carovigno”.

Per l’ex consigliere comunale Francesco Monna, capolista di “Carovigno Unita”, scegliere Massimo è una scelta convinta e portata avanti senza dubbio alcuno. “Continueremo con lui – ha dichiarato - un percorso amministrativo che era già iniziato”. Un percorso diverso da quello dei competitor perché fatto di contenuto e non di apparenza. La lista civica Carovigno Unita è composta da studenti, insegnanti, dipendenti del settore privato, lavoratori indipendenti, mamme, giovani. Uomini e donne che rappresentano una parte attiva della Città.

A concludere la presentazione dei candidati la capogruppo di Ripartiamo dal Futuro, Annamaria Saponaro che rivolgendosi alla città ha detto: “La nostra forza siete sempre stati voi che ci avete sostenuto anche nei momenti più difficili e delicati – continua Saponaro - noi quel progetto non l’abbiamo mai tradito, non abbiamo mai tradito il patto con la città e oggi siamo qui per ripartire e continuare con voi da dove ci eravamo lasciati. Perchè in politica la coerenza è la cosa più importante e stasera ci ritrovate “ancora qua”, uniti sotto il patto con la città siglato nel 2018, l’unico vero progetto serio per la città”.