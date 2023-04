Elezioni a Brindisi: quattro candidati sindaci, i nomi degli aspiranti consiglieri

BRINDISI – Entro le ore 12 di oggi dovranno essere depositate le liste dei candidati al consiglio comunale di Brindisi in vista delle elezioni in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio. Quattro candidati si contendono la fascia tricolore. SI tratta di Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Giuseppe Marchionna e Pasquale Luperti. Dopo cinque anni a Brindisi si torna al voto per l’elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Non accadeva dai tempi del sindaco Domenico Mennitti (2004-2011) che una consiliatura venisse portata a termine per intero.

I candidati sindaco

Ci è riuscito Riccardo Rossi, che tenterà il bis alla guida di un’alleanza di sinistra composta da Brindisi Bene Comune, Verdi e Sinistra Italiana. Come noto si è rotto in modo tumultuoso il patto con il Partito democratico che nel 2018 determinò la vittoria di Rossi e che ha retto fino a un mese fa, quando le strade di Rossi e Pd si sono separate.

I democratici andranno infatti a braccetto con il Movimento 5 Stelle, in una coalizione di centrosinistra guidata dall’avvocato Roberto Fusco, già consigliere comunale. Fanno parte dello schieramento anche Impegno Per Brindisi, movimento rappresentato dai consiglieri comunali Alessandro Antonino e Antonio Manfreda e dall’assessore dimissionari Massimo Vitali, e Ora Tocca a Noi, movimento del consigliere Giulio Gazzaneo. E poi “Con”, Sì Democrazia, Puglia Popolare e Partito Socialista.

Variegata anche l’alleanza di centrodestra guidata da Giuseppe Marchionna, che torna in campo dopo aver già ricoperto il ruolo di sindaco nei primi anni ’90 e poi quello di vice del sindaco Consales in tempi più recenti: due capitoli significativi di una carriera di lungo corso nella pubblica amministrazione che lo ha portato anche ad amministrare la Santa Teresa, società in house della Provincia di Brindisi. Marchionna, sostenuto dal deputato Mauro D’Attis, è stato designato al culmine di un lungo tira e molla con Pietro Guadalupi, supportato dal ministro Raffaele Fitto. La diatriba sulla candidatura, andata avanti per settimane, ha rischiato di spaccare la coalizione, ma alla fine Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno trovato la quadra. Insieme a loro anche il partito Repubblicano del consigliere comunale Gabriele Antonino, Italia Viva-Azione e Udc.

Sempre nell’area di centrodestra, torna in gioco anche Pasquale Luperti, già assessore all’Urbanistica dell’amministrazione Consales. Espressione del Movimento Regione Salento, Luperti è a capo di una coalizione di cui fanno parte due liste.

Le liste

I termini per la presentazione delle liste elettorali si sono aperti ieri stamattina (venerdì 14 aprile) e si chiuderanno oggi a mezzogiorno. La prima lista depositata presso l’ufficio elettorale del Comune di Brindisi è quella del Pd, che già da giorni aveva chiuso i giochi delle candidature. Sempre nella giornata di ieri sono state depositate le liste di Ora Tocca a noi e Forza Italia. Ogni lista deve avere da un minimo di 21 a un massimo di 32 candidati.. In totale, con ogni probabilità, saranno 14 le liste depositate, per un totale di oltre 400 aspiranti consiglieri. Va ricordato che si andrà al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 28 e lunedì 29 maggio.

I candidati consiglieri

Le liste a sostegno di Roberto Fusco

Pd: Denise Aggiano (23 anni); Antonio Albano (50 anni); Khaled Bouchelaghem, detto Caled (53 anni); Elena Tiziana Brigante (58 anni); Federica Bruno Stamerra (53 anni); Luciano Bucci (62 anni); Sara Camposeo (35 anni); Francesco Cannalire (39 anni); Alessio Carbonella (45 anni); Alessandra Cordella (52 anni); Marco Della Rosa (32 anni); Livia Jessica Dell'Anna (35 anni); Roberto Di Castri (65 anni); Giampaolo D'Onofrio (67 anni); Valentina Fanigliulo detta Nadia (40 anni); Rosella Gentile (57 anni); Pietro Giosa (63 anni); Isabella Lettori (64 anni); Giuseppe Massaro (37 anni); Genoveffa Lorena Matarrelli (49 anni); Maela Minelli (48 anni); Teodoro Nicola Montanile detto Teo (64 anni); Miriana Morciano (26 anni); Maurizio Pesari (60 anni); Cosima Piliego detta Mina (71 anni); Oreste Ermenegildo Pinto (53 anni); Pierpaolo Policreste (47 anni); Teodosio Prete (61 anni); Federica Renna (33 anni); Teodora Robassa detta Dorina (58 anni); Francesca Scarcia (30 anni); Lorenza Stefanelli (29 anni).

Ora tocca a noi: Giulio Gazzaneo (25 anni), Calisto Ancona (21 anni), Antonio Bozza (53 anni), Marco Cosentino (41 anni), Giulia Crastolla (31 anni), Michele De Luca (34 anni), Alfredo De Rosa (24 anni), Luigi De Stradis (23 anni), Chiara De Tommaso (27 anni), Fabrizio Di Rienzo (31 anni), Noemi Ferrari (23 anni), Ilaria Giannelli (28 anni), Francesco Giannò (46 anni), Fiorella Giuliani (22 anni), Lorenzo Luperto (19 anni), Chiara Marinelli (20 anni), Maura Mitrano (22 anni), Davide Pierri (25 anni), Ivan Protopapa (27 anni), Simone Schifeo (22 anni), Marco Scovino (30 anni), Giordana Spina (23 anni), Marica Suma (28 anni), Antonella Toma (25 anni), Stefano Trinchera (43 anni).

Le liste a sostegno di Giuseppe Marchionna

Fiorza Italia: Livia Antonucci (60 anni), Maria Ciaccia (48 anni), Annalisa Contardi (25 anni), Caterina Cozzolino (47 anni), De Franco Luigi (50 anni), Vincenza detta Cinzia De Punzio (47 anni), Nicola Didonna (67 anni), Desiderio detto Derio Donnicola (34 anni), Cosimo Elmo (67 anni), Ivan Epicoco (30 anni), Lucia Anna Famulari (76 anni), Paolo Fanciullo (30 anni), Nicola Frugis (79 anni), Teodoro detto Rino Galluzzo (64 anni), Alessandro Gigliola (25 anni), Teodoro Iaia (51 anni), Salvatore Marcorio (53 anni), Caterina Martucci (39 anni), Francesca Mazza (41 anni), Cosimo Olimpio (55 anni), Gilda Pagnozzi (42 anni), Fabio Palmieri (42 anni), Francesca Pennetta (52 anni), Teodoro detto Rino Pierri (48 anni), Maria Poli (65 anni), Gianluca Quarta (47 anni), Carmela Rizziello (74 anni), Aurelia Roppo (40 anni), Ernestina Sicilia (57 anni), Luca Tondi (49 anni), Maria detta Bianca Tondo (57 anni)

Le liste a sostegno di Riccardo Rossi

Le liste a sostegno di Pasquale Luperti

Articolo in aggiornamento