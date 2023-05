Dall'accoglienza agli albanesi all'attività di romanziere: chi è Pino Marchionna

BRINDISI – E’ stato eletto sindaco per la prima volta nel 1990, all’età di 37 anni. Dopo 33 anni, Giuseppe Marchionna torna a indossare la fascia tricolore. Il neo eletto primo cittadino è un veterano della politica brindisina. Da giovanissimo si è iscritto nel Partito Socialista Italiano, curando la sua passione per studi di tipo economico.

La prima elezione a sindaco

Nel 1979 è stato autore del testo “Brindisi Progetto Ottanta”, una sorta di bussola del Psi di Brindisi, di cui sempre nel 1979 è diventato segretario provinciale. Nel 1985 l’ingesso in Consiglio comunale. Quattro anni dopo il primo incarico da assessore alle Attività produttive. Nel 1990, l’elezione a sindaco. Il mandato di Marchionna è stato segnato dall’ondata di sbarchi degli albanesi. A capo di una città lasciata da sola, perlomeno nelle prime fasi dell’esodo, dalle istituzioni, Marchionna si contraddistinse come il sindaco dell’accoglienza. Nel 1992 il suo mandato si interruppe.

La pausa dalla politica attiva

Poi per un lungo periodo non ha ricoperto ruoli istituzionali, ma ha comunque avuto degli incarichi in ambito pubblico. Nel 2001 è stato nominato direttore generale di Bsh Sps, dove si è occupato del documento preliminare al Progetto Integrato Territoriale dal titolo Sviluppo policentrico integrato. Nel 2005 la nomina alla presidenza della Fondazione Cantieri Metropolitani. Nel 2008 si è laureato con lode in Filosofia presso l'Università di Macerata. Del 2010 è l’incarico di direttore provinciale di Confcommercio - Imprese per l'Italia per la provincia di Brindisi.

Il ruolo di vicesindaco

Nel gennaio 2014 il ritorno alla partecipazione attiva nel mondo delle istituzioni, con la nomina a vicesindaco nella giunta guidata da Mimmo Consales. Nel giugno 2015, le dimissioni dall’incarico.

Un importante riconoscimento gli è stato conferito nel marzo 2017, quando è stato insignito della cittadinanza onoraria della Città di Valona (Albania) "per aver innescato ed avviato la grande gara di solidarietà e di sostegno materiale offerto dalla Città di Brindisi ai nostri concittadini durante il grande esodo del marzo 1991". Sempre nel 2017 si è giudicato la procedura concorsuale per il ruolo di amministratore della Santa Teresa, società in house della provincia di Brindisi. Incarico da cui evidentemente ora si dimetterà.

Saggi e romanzi

Marchionna ha dato vita anche a varie pubblicazioni. Nel 1993 ha prodotto il saggio “Etica della trasparenza, Politiche della Comunicazione”. Nel 1996 ha redatto “La Carta della Qualità nei servizi di igiene ambientale”, commissionata dal Gruppo Slia di Roma”. Nel 2012 è stato pubblicato il suo primo romanzo, “L’unguento dele streghe”. Da poche settimane è disponibile la sua ultima opera letteraria: “La fiaba nera della Cucedra”.