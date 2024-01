G7nel Brindisino: "Due milioni di euro per la realizzazione di due eliporti"

BRINDISI – Due eliporti saranno realizzati a Brindisi in vista del G7 che dal 13 al 15 giugno 2024 si svolgerà a Borgo Egnazia. Per questi progetti il governo ha stanziato due milioni di euro. Lo annuncia il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia).

“Il Consiglio dei Ministri – dichiara D’Attis - ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore per il potenziamento infrastrutturale della Puglia in occasione del G7: sarà nominato un commissario straordinario per velocizzare e garantire la realizzazione degli interventi necessario”.

“Nell’ambito delle iniziative che viaggeranno su questo binario – prosegue il deputato - c’è l’impegno e la previsione di uno stanziamento di circa 2 milioni di euro da parte del Ministero dei Esteri per realizzare due eliporti a Brindisi. Una previsione importantissima per il nostro territorio e ringraziamo il premier Meloni e il vicepremier Tajani per il segnale di attenzione che avrà riverberi di assoluta sostanza per Brindisi e per tutta la Regione”.