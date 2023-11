Progetto pista ciclabile: "Un totale fallimento nella fase esecutiva"

BRINDISI – “In fase esecutiva il progetto si è rivelato un totale fallimento”. Il consigliere comunale Roberto Quarta (Fratelli d’Italia) torna sulla questione riguardante la pista ciclabile in viale Aldo Moro. Si tratta di uno degli interventi più controversi degli ultimi anni. Il nodo da sciogliere è quello riguardante la restrizione della carreggiata dagli originari 7 metri agli attuali 5,50 metri.

Tale riduzione ha comportato sì la salvaguardia dei parcheggi, ma anche la perdita di una corsia, con disagi sulla viabilità. In una nota diramata stamani, Quarta ha diffuso alcune immagini del progetto esecutivo, rimarcando come questo sia “in pieno contrasto su quanto invece indicato o meglio suggerito dal professionista che ha realizzato il Piano urbano della mobilità sostenibile”.

La travagliata storia del progetto

I lavori, come noto, sono iniziati circa un anno fa, sotto l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Per mesi il cantiere è rimasto inattivo. Poi gli operai della ditta appaltatrice sono tornati in azione, ma di recente l’attuale amministrazione retta dal Giuseppe Marchionna ha revocato l’appalto, a causa del mancato rispetto del cronoprogramma. Buona parte del progetto è ancora da completare. La vicenda è stata al centro di una commissione consiliare che si è svolta in settimana. Di ripristinare lo stato dei luoghi non se ne parla, perché l’opera è stata finanziata con fondi pubblici: va da se che un totale dietro front esporrebbe il Comune ad azioni della Corte dei conti. L’intenzione è adesso quella di rivedere il progetto, limitando al minimo l’impatto su un’arteria di vitale importanza per il traffico cittadino. Si tratterebbe, in sostanza, di apportare una variante che comporti l’allargamento della carreggiata.

Quarta: "Più che giustificato il grido d'allarme di tantissimi cittadini"

“Più si parla di pista ciclabile - afferma Roberto Quarta - e più la gente, soprattutto chi vive quotidianamente viale Aldo Moro da residente, da titolare di attività commerciale, da professionista con il proprio ufficio, da semplice genitore che percorre quel tratto per accompagnare i figli a scuola e per finire a chi purtroppo deve raggiungere l’ospedale Perrino per vari motivi, vive momenti di confusione e di rabbia”. “Le foto che potete guardare con attenzione con le relative descrizioni – si legge nella nota del consigliere comunale -. sono frutto di parte di documenti ufficiali redatti dal professionista incaricato per la progettazione di questa opera d’arte”.

Roberto Quarta rimarca di non aver “mai obbiettato sul corretto intento della passata amministrazione di realizzare opere finalizzate ad una mobilità dolce e sostenibile”. “Dobbiamo però o meglio devono – prosegue - tutti i protagonisti di questa storia, ammettere che in fase esecutiva il progetto si è rivelato un totale fallimento, soprattutto nel tratto in questione”.

Dalle planimetrie diffuse da Quarta emerge come” si sia convintamente scelto per la riduzione della careggiata dagli originali 7.00 agli attuali 5.50 salvaguardando ovviamente i parcheggi ma condannando definitivamente il viale ad una sola corsia. Intervento in pieno contrasto su quanto invece indicato o meglio suggerito dal professionista che ha realizzato il Pums”.

“Pertanto – conclude Quarta - convinto che il grido d’allarme di tantissimi cittadini sia più che giustificato, m’impegnerò a trattare l’argomento nell’apposita commissione, proponendo una soluzione a mio avviso risolutiva atteso l’attuale stato dell’arteria in questione costituisce un serio pericolo alla viabilità oltre al danno indotto alle attività commerciali presenti sull’arteria”.