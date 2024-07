Un museo diffuso per le vie di Brindisi: al vaglio la proposta del Partito Democratico

BRINDISI - L’idea affascina Chris Torch, direttore di progetto della candidatura di Brindisi a capitale della cultura 2027, e ha ottenuto un’apertura da parte del sindaco Giuseppe Marchionna. Ora si dovrà valutare la fattibilità economica della proposta di “Museo diffuso” in città avanzata dal Pd di Brindisi. L’argomento è stato affrontato durante la seduta odierna del consiglio comunale. Ad illustrare il progetto è stato il capogruppo del Pd, Francesco Cannalire.

Il collega di partito Maurizio Pesari aveva già esposto la proposta nei giorni scorsi. L’idea è quela di installare delle “teche nelle piazze o immobili comunali in disuso, in tutti i quartieri della città realizzando un percorso storico e culturale permanente, utilizzando tutti i reperti storici che attualmente sono catalogati e accatastati in un deposito di Palazzo Nervegna di cui, tanti brindisini ignorano l’esistenza e dando una adeguata rivalutazione ad importanti donazioni nella disponibilità del Comune di Brindisi come la collezione "Il Tempietto" donata dalla famiglia Vescina, e poco valorizzata, e la collezione “Armando Scivales”, attualmente fruibile a pochi”. Tutto ciò con il coinvolgimento della Soprintendenza.

Pesari auspica che la candidatura a capitale della cultura dia vita a un "confronto con la cittadinanza che deve essere permanente e non deve rappresentare il solito ‘sfogatoio’ utile ad accontentare qualcuno con un coinvolgimento, nei fatti, secondario”. “La città di Brindisi, con la sua morfologia, le sue bellezze e la sua storia offre tantissimi spunti di riflessione ed è attrezzata per costruire una candidatura seria e convincente”.

“La differenza, perciò – rimarca Pesaro - sarà fatta dalla determinazione con cui le istituzioni locali intenderanno intraprendere questo percorso della candidatura che, seppur complesso e articolato, può e deve ricostruire un sentimento di appartenenza necessario a scelte coraggiose”.

